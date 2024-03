Sylvinho do t’i ftojë Manajn dhe Brojën për ndeshjet e marsit, mungon Ismajli

Shqipëria do të kthehet në fushë, për miqësoret me Kilin dhe Suedinë me 22 dhe 25 mars, që do të jenë prova të rëndësishme në përgatitjet për fazën finale të Euro 2024.

Sylvinho do të publikojë listën me futbollistët që do të grumbullohen këtë të premte, për të dalë më pas në konferencë të shtunën, ku ai do të shpjegojë zgjedhjet para grumbullimit.

Priten dy risi të mëdha, ku pa dyshim njëra është rikthimi i Rey Manajt, pas pothuajse tri vitesh, pasi sulmuesi ka shpërthyer me golat e tij në Turqi, ku aktualisht ka 19 gola, 15 prej të cilëve në kampionat.

Do të rikthehet edhe Armando Broja, edhe pse situata e tij është ndryshe nga ajo e Manajt, shkruan Superspor.

I kushtëzuar nga dëmtimi i rëndë, sulmuesi nuk ka mundur të jetë në fushë në asnjë nga ndeshjet kualifikuese të Euro 2024.

Ai ka përjetuar edhe një sezon të vështirë në Angli, fillimisht te Chelsea dhe që nga janari te Fullhami.

Gjithsesi, Broja do të jetë pjesë e grumbullimit me Sylvinhon që nuk mund të privohet nga kualiteti i sulmuesit.

Për sa i përket mungesave, sipas të gjitha gjasave nuk do të jetë këtë herë Ardian Ismajli, i dëmtuar me Empolin në sfidën me Milanin.