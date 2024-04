Superkompjuteri bën ndryshim drastik në garën për titullin e Premier Ligës

Super kompjuteri ka bërë një parashikim drastik për ndryshimin e garës për titull në Ligën Premier, pas raundit të fundit të rezultateve që përfshin tre më të mirët.

Pas fitoreve të mesjavës për treshen, Manchester City e nisi fundjavën me një fitore 4-2 ndaj Crystal Palace në Selhurst Park.

Më vonë Arsenali fitoi 3-0 ndaj Brighton me golat e Bukayo Saka, Kai Havertz dhe Liverpool që humbën pikë kundër Manchester United për herë të dytë këtë sezon në barazimin 2-2.

Tani është ndezur edhe më shumë gara për titull, me Arsenalin dhe Liverpoolin të barabartë me 71 pikë, por Topçinjtë përpara me golaverazh.

City është vetëm një pikë prapa të dyja skuadrave me shtatë ndeshje të mbetura në atë që premton të jetë një finale emocionuese.

Dhe super kompjuteri i përditësuar i Opta ka ndryshuar parashikimet e tij në një mënyrë drastike.

Barazimi zhgënjyes për Liverpoolin do të thotë se shanset e tyre për të fituar ligën nën drejtimin e Jurgen Klopp kanë rënë nga 45 për qind në 31.3.

City, duke ndjekur një titull të katërt me radhë, duke thyer rekord, është favorit dhe tani i jepet një shans 39.7 për qind për të arritur këtë sukses.

Ndërkohë Arsenali ka përjetuar rritjen më të madhe, me shanset e tyre në 29 për qind.

Mund të ketë ende shumë kthesa të tjera që do të vijnë nga tani deri në fund të sezonit. City pret Luton Town të ​​shtunën, ndërsa Liverpooli dhe Arsenal presin përkatësisht Palace dhe Aston Villan. /Telegrafi/