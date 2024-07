47 milionë euro për një 18-vjeçar, Tottenham prezanton mesfushorin

Archie Gray është lojtari më i ri i Tottenhamit. 18-vjeçari shkëlqeu sezonin e kaluar me Leeds, duke luajtur në 47 ndeshje.

Mesfushori, i cili ka luajtur me të gjitha skuadrat e moshave të Anglisë është prezantuar këtë të martë nga “Spurs”, të cilët besojnë se Gray është lojtari i së ardhmes.

47.2 mln euro shpenzoi Tottenham për të marrë shërbimet e 18-vjeçarit, i cili ka nënshkruar një kontratë që e mban të lidhur me londinezët deri në verën e vitIT 2030.

Archie Gray është formuar si futbollist tek Leeds, por i mjaftoi vetëm një sezon në Championship për të treguar vlerat e tij.

Gray do të kërkojë që të përshtatet sa më parë tek skuadra e Tottenham e të japë kontributin e tij, në mënyrë që “Spurs” të jenë konkurrues.

Sezonin e shkuar, Tottenham e mbylli në vendin e pestë dhe në sezonin e ri do të marrë pjesë në Europa League, duke qenë se Premier League e humbi vendin e skuadrës së pestë që shkon në Champions.

📝 𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗗𝗢𝗡𝗘: Tottenham have signed Archie Gray from Leeds United for a fee of around £40 million. 6-year contract.

Joe Rodon goes to Leeds as part of the deal.

(Source: @SpursOfficial ) pic.twitter.com/PZiQgiOLpH

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 2, 2024