Sulmuesi i Chelseat, Nkunku largohet për javë të tëra pas problemit të ijeve

Sulmuesi i Chelseat, Christopher Nkunku raportohet se do të mungojë për tre javë pasi pësoi një dëmtim në ijë.

CFARE NDODHI?

26-vjeçari mungoi në fitoren 4-0 të Bluve ndaj Preston në raundin e tretë të FA Cup të shtunën, me menaxherin Mauricio Pochettino që tha se ai kishte pësuar një dëmtim të ri. Tani, sipas raportimeve, francezi do të mungojë për afërsisht tre javë me këtë problem në ijë.

Nkunku ka luajtur vetëm katër herë për Chesean që nga transferimi i tij veror prej 52 milionë £ (66 milionë dollarë) nga RB Leipzig. Ai pësoi një lëndim në gju në para-sezon dhe u rikthye në fushë vetëm muajin e kaluar, por tani ai është i vendosur për një tjetër periudhë jashtë fushës. Blutë do të shpresojnë që ish-lojtari i Paris Saint-Germain të kthehet të luajë së shpejti. /AlbEu.com/