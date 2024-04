Statistikat e tregojnë, Rafael Leao është lojtari më vendimtar i Serie A në vitin 2024

Ylli i Milanit, Rafael Leao ka kontribuar në 13 gola në 17 ndeshje në të gjitha garat në vitin 2024, duke e bërë atë lojtarin më vendimtar të Serie A këtë vit.

Sipas Il Corriere dello Sport, Leao ka shënuar shtatë gola dhe ka dhënë gjashtë asistime në 17 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon dhe asnjë lojtar tjetër i Serie A nuk ka kontribut më të madh se ylli portugez këtë vit.

Goli i Leaos kundër PSG-së në një ndeshje të fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve në nëntor 2023, ishte goli i tij i vetëm midis shtatorit dhe shkurtit, por portugezi ka dëshmuar vlerën e tij në pjesën e dytë të sezonit.

Ai ka shënuar tre herë në katër ndeshje të Ligës së Evropës dhe ka dhënë dy asistime.

Ai gjithashtu shënoi kundër Cagliarit dhe Atalantas në Coppa Italia.

Që nga fillimi i vitit 2024, ai ka dhënë katër asistime dhe ka shënuar dy gola në 11 paraqitje në ligë, duke rezultuar në lojtarin e Serie A me kontributet më të mëdha të golave ​​në të gjitha garat që nga janari.

Milani është i dyti në tabelën e Serie A dhe është kualifikuar në çerekfinale të Ligës së Evropës, ku do të ndeshet me rivalët e Serie A, Roma. Ndeshja e parë do të luhet në San Siro të enjten, më 11 prill. /Telegrafi/

