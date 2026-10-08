Sondazhi në Portugali jep verdiktin për të ardhmen e Ronaldos me kombëtaren

Gazeta sportive portugeze “A Bola” zhvilloi një sondazh për të ardhmen e Cristiano Ronaldos me ekipin kombëtar, pas deklaratës së gjatë që kapiteni publikoi të martën lidhur me skandalin që ka përfshirë përfaqësuesen e Portugalisë.
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Rezultati i votimit, ku morën pjesë më shumë se 25,000 persona, ishte i pafavorshëm për yllin portugez. Mbi 70 për qind e pjesëmarrësve mendojnë se Ronaldo nuk duhet të rikthehet më në ekipin kombëtar.
Sipas lexuesve, largimi i tij nga grumbullimi gjatë Ligës së Kombeve përbën ndëshkimin e vërtetë dhe e bën të papërshtatshëm rikthimin e tij, pavarësisht statusit si ikonë dhe legjendë e Portugalisë. Ronaldo është rekordmen i kombëtares për paraqitjet, me 234 ndeshje, si dhe për golat, me 136 të tillë.
Ky qëndrim vjen pasi Ronaldo kërkoi falje për largimin pa leje nga kampi i ekipit, por në të njëjtën kohë kritikoi ashpër trajnerin Jorge Jesus. Kapiteni pretendoi se tekniku nuk e kishte mbajtur premtimin në dy raste.
Rasti i parë lidhet me ndeshjen e Portugalisë kundër Norvegjisë në Ligën e Kombeve. Ronaldo deklaroi se Jesus i kishte thënë se do të aktivizohej për 30 minuta. Ai u ngroh gjatë takimit, por në fund nuk u fut në fushë.
Më pas, sipas Ronaldos, të dy kishin rënë dakord që trajneri ta sqaronte publikisht situatën në një konferencë për shtyp. Kapiteni pretendon se Jesus nuk e respektoi marrëveshjen, ndaj ai vendosi të largohej nga grumbullimi para sfidës me Danimarkën.
Ronaldo u kërkoi ndjesë bashkëlojtarëve dhe tifozëve për largimin, ndërsa deklaroi se do të ishte në dispozicion të kombëtares pasi të përfundonte çdo pezullim të mundshëm të vendosur nga Federata Portugeze e Futbollit. Ai nënvizoi gjithashtu se vazhdon të dëshirojë të luajë dhe të fitojë për vendin e tij.