Sllovenia vendosi rekord të ri të çuditshëm në Euro 2024 në humbjen nga Portugalia

Kombëtarja e Sllovenisë ka thyer një rekord të çuditshëm në Kampionatet Evropiane dhe Kupën e Botës pasi barazoi 0-0 ndaj Portugalisë të hënën mbrëma.

Faza e 1/8-tës e Kampionatit Evropian ‘Gjermani 2024’ përfundon sot (e martë) mbrëma, pasi Holanda përballet me Rumaninë dhe Austria kundër Turqisë në ndeshjet e fundit të fazës së parë me eliminim direkt.

Të hënën në mbrëmje, Franca shënoi një gol të vonë për të mposhtur Belgjikën 1-0, ndërsa Sllovenia arriti të mbajë Portugalinë në barazim 0-0, por në fund humbi 3-0 në penallti.

Dhe rezultati i fundit do të thotë se Sllovenia ka thyer një rekord unik të Kampionatit Evropian dhe Kampionatit Botëror.

Sipas faqeve në rrjetin social X, Sllovenia është ekipi i parë kombëtar në historinë e Kampionatit Evropian dhe Kupës së Botës që u eliminua me katër barazime në katër ndeshje.

