VIDEO / Skena qesharake në futbollin brazilian me një lojtar të lënduar që sa nxirret e futet në fushë

Në një ndeshje futbolli midis skuadrave braziliane Botafogo dhe Fluminense, një ngjarje e jashtëzakonshme shënoi momentin e pafundëm të përplasjeve midis lojtarëve. Yarlen, lojtari i Botafogos kishte pësuar një lëndim, duke e bërë të pamundur që loja të vazhdonte normalisht.

Për t’i dhënë një ndihmë të vogël, një nga bashkëlojtarët e tij e mori atë në krah dhe e futi në fushë, për të fituar sa më shumë minuta. Ky veprim i papritur shkaktoi një moment të pamohueshëm në mes të lojës, duke çuar në një situatë ku lojtarët filluan të bëjnë një lojë me trupin e lojtarit.

Megjithatë, shpërthimi i humorit dhe lojës së çuditshme nuk mbaroi këtu. Kur portieri i Fluminenses e pa situatën, ai nuk e duronte dot që loja të ndërpritej për një veprim të tillë jo-profesionale. Prandaj, ai u afrua Yarlenit dhe e tërhoqi atë jashtë vijave të fushës. Ky akt i zgjuarsisë së portierit të Fluminenses shtoi edhe më shumë në këtë lojë të çuditshme mes lojtarëve.

Por, historia nuk mbaroi aty. Yarlen, gjithashtu i vendosur që të fitonte sa më shumë minuta, u kthye përsëri në fushë. Një tjetër nga bashkëlojtarët e tij e mori atë në krah dhe e çoi përsëri në fushë, duke sjellë një tjetër moment të ndalimit të lojës dhe humorit të çuditshëm midis lojtarëve.

Kjo lojë e çuditshme në mes të lojës së vërtetë ndriçoi se sa e rëndësishme është humori dhe loja në mes të konkurrencës së rreptë futbolli, duke e bërë këtë moment të pazakontë një kujtim të paharruar për të gjithë ata që e ndoqën këtë ndeshje.

Në fund, Botafogo triumfoi 4-2 ndaj Fluminenses, por që këta të fundit arritën ta ruanin pozitën e katërt në tabelë, për dallim nga kundërshtarët që janë në të pestin.

Brazilian 🇧🇷 soccer is wild.

The Botafogo player drags his “injured” teammate back into the field to try to waste time, then the Fluminense players drag him back out so the game can go on. 💀

pic.twitter.com/XbcPitrzUv

— Tactical Manager (@ManagerTactical) March 3, 2024