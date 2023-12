Skautët e Barcelonës marrin vendimin për Greenwood pasi i kanë parë ndeshjet

Barcelona ka rritur qasjen e saj për të huazuarin e lartë të Manchester United, Mason Greenwood, pasi ka dërguar skautët në tre ndeshjet e tij të fundit në Getafe.

CFARE NDODHI?

Sulmuesi i ri ka qenë në formë të mirë në top ligën spanjolle që kur u bashkua me huazim nga Djajtë e Kuq në verë, duke e çuar numrin e tij në nëntë gola për sezonin me një gol dhe asist në fitoren 3-0 ndaj Sevillas më herët. këtë muaj. Sipas The Sun, Barcelona thuhet se dërgoi skautët në atë ndeshje, si dhe në fitoren 1-0 në shtëpi kundër Valencias dhe barazimin 3-3 me Atletico Madrid në Wanda Metropolitano, për të monitoruar nëse ai do t’i përshtatej stilit të lojës së klubit.

Sipas të njëjtit raport, “pikëpamja dërrmuese” e përfaqësuesve të Blaugranas është se Greenwood do të ishte “i qepur” për Camp Nou. Klubi katalanas është i vendosur për të transferuar 22-vjeçarin dhe mendohet se do të udhëheqë garën në këtë drejtim. Sidoqoftë, çdo lëvizje nga Barcelona do të ndodhte në verë, pasi ata duket se do të përballen me konkurrencë të ashpër nga rivalët e tyre në ligë. /AlbEu.com/