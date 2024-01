Situata më dramatike e këtij afati kalimtar po ndodh te Atletico Madridi

Sipas raportimeve të shumta, Atletico Madrid tani ka braktisur plotësisht përpjekjet e tyre për të nënshkruar me Moise Kean nga Juventusi pas një testi mjekësor të dështuar.

Sulmuesi kishte qenë në tribunë për ndeshjen e tyre më të fundit dhe iu nënshtrua testeve të detajuara dje.

Sugjerimet e para ishin se ai kishte kaluar testet, por dolën më shumë probleme, pasi ai po rikthehet nga një lëndim.

Sky Sport Italia thotë se ndërsa mjekët e Juventusit besojnë se ai do të jetë i disponueshëm për të luajtur nga muaji i ardhshëm, stafi spanjoll parashikon më afër marsit.

Situata thuhet të jetë aq e keqe sa Atletico Madrid e ka hequr plotësisht planin për të nënshkruar me Kean në huazim për 500,000 euro.

Tani duket sikur Kean po rikthehet në Torino, duke mos pasur alternativa të tjera reale për ta lënë Juventusin në huazim.

Sulmuesi mbush 24 muajin e ardhshëm dhe nuk ka arritur të kontribuojë me asnjë gol apo asistim në 12 paraqitje në Serie A. /Telegrafi/

