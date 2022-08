Situata e De Jong, Chelsea i vendosur për holandazin

Chelsea po punon dhe shpreson se do të arrijë të nënshkruajë me yllin holandez të Barcelonës edhe pse është në një konkerencë të fortë me Manchester United.

Sipas asaj që shkruan Sky Sport, londinezët shpresojnë që të luajturit në Champions League u jep atyre avantazh ndaj “Djajve të Kuq” për Frenkie de Jong.

Gjithësi, edhe pse dy ekipi po “luftojnë” ashpër me njëra – tjerën asnjë nuk po bën progres paso lojtari vetë nuk është i interesuar të largohet nga Barcelona edhe pse klubi dëshiron ta largojë sa më parë.

Telenovela “De Jong” ka nisur që në orët e para të mërkatos dhe duket se do të vazhdojë deri në fundin e saj./albeu.com