Shqipëria fiton europianin në Gjermani? Sa kuotohet në kompanitë e basteve

Kompanitë e basteve kanë nisur të kuotojnë shanset e kombëtareve për të fituar Kampionatin Europian 2024 në Gjermani.

Franca dhe Anglia shihen si skuadrat favorite për të triumfuar me koeficient 4. Më pas vjen vendi organizator, Gjermania me koeficientin 6, Spanja me 7 dhe Portugalia me 9.

Shqipëria në fakt, në shumë kompani bastesh është e vështirë që ta gjesh. Por sipas njërës prej tyre që e ka listuar, “Squaëka”, kuqezinjtë kanë koeficientin 200 për një triumf të mundshëm në “Euro 2024”, që duket në kufijtë e të pamundurës.

Për momentin jemi skuadra me koeficientin më të lart, teksa më mirë se ne është Sllovenia me koeficientin 150.

Megjithatë, kurrë mos thuaj kurrë!