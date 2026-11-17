Shqipëria U-21 zbret sonte në fushë përballë Spanjës, në një përballje miqësore të nivelit të lartë që do të zhvillohet në orën 19:00 në stadiumin “Air Albania”.
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Takimi është pjesë e përgatitjeve për Kampionatin Europian U-21 të vitit 2027, kompeticion në të cilin Shqipëria do të jetë vendi organizator. Kuqezinjtë synojnë të japin më të mirën e tyre në këtë sfidë.
Pavarësisht diferencës së dukshme me “Furinë e Kuqe”, skuadra e drejtuar nga Alban Bushi pritet të luajë me dinjitet, përqendrim dhe motivimin e nevojshëm për të zhvilluar një paraqitje pozitive.
Hyrja në stadiumin “Air Albania” do të jetë falas për të gjithë tifozët. Për këtë arsye, pritet një prani e madhe në tribuna për të mbështetur Shpresat në këtë ndeshje prestigjioze.