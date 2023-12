Shorti i Kupës së Mbretit: Barcelona dhe Real Madridi zbulojnë kundërshtarët

Ekipet e Superkupës Spanjolle janë tërhequr në fazën e 1/16-tës për Copa del Rey, pasi i kanë kaluar pa ndeshje në dy raundet e para. Barcelona dhe Real Madridi do të përballen me kundërshtarë të nivelit të katërt në këtë fazë.

Real Madrid do të shkojë në Arandina më 6 janar, për t’u përballur me ta në Burgos. Ata eliminuan Real Murcia në raundin e kaluar, ndërsa Barbastro bëri befasinë e raundit të fundit, duke eliminuar ekipin e La Ligës, Almeria. Ata do të jenë skuadra pritëse e Barcelonës në këtë fazë.