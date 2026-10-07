Shifrat konfirmojnë formën e shkëlqyer të Elseid Hysajt, Maran po përfiton maksimalisht nga 32-vjeçari

Shifrat konfirmojnë formën e shkëlqyer të Elseid Hysajt, Maran po përfiton maksimalisht nga 32-vjeçari

Pa skuadër dhe prej një periudhe të gjatë larg ndeshjeve me klube, mbrojtësi i djathtë Elseid Hysaj po shfaq paraqitje të nivelit të lartë me Kombëtaren.

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Shkodrani ka treguar formë të jashtëzakonshme në ndeshjet e fundit, duke kaluar një nga periudhat më të mira të karrierës. Nisur nga përkushtimi dhe rendimenti i tij, mbetet e vështirë të kuptohet pse ende nuk ka siguruar një ekip të ri.

Në përballjen me San Marinon, Hysaj regjistroi vlerësimin e dytë më të lartë mes kuqezinjve, pas Kristjan Asllanit. Ndërsa në tri ndeshjet e Ligës së Kombeve të luajtura gjatë këtyre ditëve, nota e tij mesatare është 7.7, shifra më e lartë e karrierës, si në nivel klubesh, ashtu edhe me Kombëtaren.

Paraqitjet në rritje të 32-vjeçarit kanë qenë një ndihmë e rëndësishme për Shqipërinë dhe trajnerin Rolando Maran, i cili po nxjerr më të mirën nga mbrojtësi i krahut.



Shtuar 7.10.2026 17:51

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