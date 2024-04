Edon Zhegrova po jeton momentin më të mirë në karrierën e tij. “Ylli” i përfaqësueses shqiptarei i dhuroi fitoren Lilles në derbin ndaj Lens.

25-vjeçari shënoi dopietë në triumfin 2-1 që skuadra e tij mori ndaj Lens në Ligue 1.

Një paraqitje fantastike nga Zhegrova, i cili është vlerësuar gjithashtu me notën 8.2.

Sulmuesi i skuadrës franceze është vendosur në formacionin e javës në Ligue 1, duke qenë mes 11-shes më të mirë në Francë.

Team of the Week provided by Sofascore