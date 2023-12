Sergino Dest tregon se si ishte të luash me Lionel Messin

Ylli i USMNT Sergino Dest ka zbuluar se si ishte të luash përkrah Lionel Messit gjatë kohës së tij te Barcelona.

CFARE NDODHI?

Duke folur për De Telegraaf, Dest zbuloi se ai mësoi shumë gjatë vitit që luajti së bashku me fituesin tashmë tetë herë të Topit të Artë. Në vitin 2020, dyshja krijoi tregtinë e tyre së bashku në La Liga dhe në të gjithë Evropën.

Koha e Destit në Barcelonë me të vërtetë kurrë nuk dëshiron të planifikojë, megjithatë, ai ka gjetur sukses masiv në Holandë me PSV. Ai është bërë një titullar kryesor nën Peter Bosz, duke lulëzuar me kolegët ndërkombëtarë Malik Tillman dhe Ricardo Pepi. Skuadra holandeze është në krye të Eredivisie dhe ka kaluar në 1/16 e Ligës së Kampionëve.

ÇFARË THA DEST

Ai tha: “Kam luajtur me Messin për një vit, dhe edhe pse është e pamundur të bëj atë që ai bën, kam mësuar shumë gjëra vetëm duke e parë atë”. /AlbEu.com/