Scholes: Fernandes nuk meriton më shiritin e kapitenit, duhet të largohet nga Evropa

Paul Scholes ka vënë në pikëpyetje nëse Bruno Fernandes mund të mbajë ende rolin e kapitenit të Manchester United, pas kritikave që mesfushori drejtoi ndaj trajnerit Michael Carrick. Ish-lojtari i United e quajti reagimin e portugezit të pafalshëm dhe i sugjeroi të vazhdojë karrierën në Arabinë Saudite.
Fernandes kundërshtoi vendimin për të mos përdorur markim një-për-një ndaj Comos, duke argumentuar se kjo taktikë i kishte dhënë më shumë besim kundërshtarit. Pas deklaratave, ai nuk u përfshi në skuadrën për sfidën me Bournemouth.
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Scholes foli pas humbjes së Unitedit në Itali javën e kaluar, ku kapiteni kritikoi publikisht mënyrën se si Carrick kishte përgatitur ekipin. “Ajo që tha Bruno Fernandes javën e kaluar më duket e pafalshme”, u shpreh ai.
Legjenda e klubit, e cila ka zhvilluar mbi 700 ndeshje me Unitedin dhe ka fituar 11 tituj të Ligës Premier, shtoi se pas kësaj ngjarjeje do të ishte e vështirë t’i besohej Fernandesit shiriti i kapitenit në cilindo klub. “Mendoj se është më mirë të largohet nga Evropa, të shkojë në Arabinë Saudite dhe të largohet nga këtu. Nuk besoj se ndonjë trajner apo pjesëtar i stafit mund t’i besojë pas kësaj”, tha Scholes.
Kjo nuk është hera e parë që ish-mesfushori kritikon sjelljen e Fernandesit. Më herët gjatë këtij sezoni, pas humbjes ndaj Hull City, Scholes i kishte thënë kapitenit të Unitedit të “heshtte”, pasi ai kishte kritikuar paraqitjen e skuadrës.
Që prej transferimit nga Sporting Lisbona në vitin 2020, Fernandes ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të Unitedit, por këtë sezon paraqitjet e tij kanë rënë dukshëm.
Sezonin e kaluar ai vendosi rekord në Ligën Premier me 21 asistime, ndërsa këtë edicion ka dhënë vetëm një, në ndeshjen kundër Ipsëich. Po ashtu, tre nga katër golat e tij kanë ardhur ndaj të njëjtit ekip, të sapongjitur në Ligën Premier, ndërsa golin tjetër e shënoi kundër Sabahut në Ligën e Kampionëve.
Klubi ka bërë të ditur se Carrick do të ketë mundësinë të përmirësojë rezultatet, ndonëse Unitedi ka kaluar një seri të dobët dhe ka zbritur në vendin e 16-të, vetëm një pikë larg zonës së rënies nga kategoria.
Të shtunën, Unitedi do të luajë në Stamford Bridge. Carrick do të synojë të marrë fitoren e tij të parë që nga triumfi ndaj Ipsëich në fund të gushtit.