Në Kuvend nis shqyrtimi i amendamenteve për ndryshimet në Buxhet

Në Kuvend nis shqyrtimi i amendamenteve për ndryshimet në Buxhet

Në Komisionin parlamentar për Financim dhe Buxhet ka nisur diskutimi për amendamentet e propozuara në ribalancimin e dytë të Buxhetit. Në shqyrtim janë gjithsej 124 amendamente.

Ministria e Financave sqaron se rishikimi i dytë i Buxhetit lidhet me zhvillimet aktuale gjeopolitike dhe synon të sigurojë përmbushjen në afat të të gjitha detyrimeve të rregullta.

Të lidhura

None found

Të hyrat totale parashikohen në 374,2 miliardë denarë, rreth 5,3 miliardë denarë më pak se në projeksionet e mëparshme. Ndryshimi kryesor prek akcizat, parashikimi për të cilat është ulur nga 34,1 në 30,4 miliardë denarë. Deficiti mbetet 46,3 miliardë denarë, apo 4,1 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB).

Për shpenzimet, Ministria thekson se po ndiqet një qasje e përgjegjshme dhe e disiplinuar.

Shpenzimet e përgjithshme parashikohen të arrijnë në 420,5 miliardë denarë, me një ulje prej 5,3 miliardë denarësh në raport me projeksionet e mëparshme.


Shtuar 28.10.2026 10:14

Tags: ,
Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor

Çuçul: Mbi 800 lëndë të hapura për dyshime korrupsioni deri në tetor
Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari

Faturat e ujit në Ohër do të rriten nga 1 janari
Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet

Llukarevska: Ribalanci uli fondet për Universitetin “Nëna Terezë”, shkollat dhe konviktet
Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro

Filipçe: Buxhetit i mungojnë 900 milionë euro
Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor

Studentët paralajmërojnë referendum pas takimit me Mickoskin dhe Janevskën, pa marrë përgjigje për subvencionin ushqimor
Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë

Trafiku në aeroportet e Shkupit dhe Ohrit rritet me 28%, mbi 3.6 milionë pasagjerë
Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari

Kontroll në Sellcë të Tetovës, sekuestrohet marihuanë dhe arrestohet 46-vjeçari
ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur

ISHP: 72 raste me Ethet e Nilit Perëndimor në Maqedoni, 12 të vdekur