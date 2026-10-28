Në Kuvend nis shqyrtimi i amendamenteve për ndryshimet në Buxhet

Në Komisionin parlamentar për Financim dhe Buxhet ka nisur diskutimi për amendamentet e propozuara në ribalancimin e dytë të Buxhetit. Në shqyrtim janë gjithsej 124 amendamente.
Ministria e Financave sqaron se rishikimi i dytë i Buxhetit lidhet me zhvillimet aktuale gjeopolitike dhe synon të sigurojë përmbushjen në afat të të gjitha detyrimeve të rregullta.
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Të hyrat totale parashikohen në 374,2 miliardë denarë, rreth 5,3 miliardë denarë më pak se në projeksionet e mëparshme. Ndryshimi kryesor prek akcizat, parashikimi për të cilat është ulur nga 34,1 në 30,4 miliardë denarë. Deficiti mbetet 46,3 miliardë denarë, apo 4,1 për qind e Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB).
Për shpenzimet, Ministria thekson se po ndiqet një qasje e përgjegjshme dhe e disiplinuar.
Shpenzimet e përgjithshme parashikohen të arrijnë në 420,5 miliardë denarë, me një ulje prej 5,3 miliardë denarësh në raport me projeksionet e mëparshme.