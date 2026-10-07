Scaloni i përlotur për Messin: Askush nuk mund ta zëvendësojë më të mirin e historisë

Përzgjedhësi i Argjentinës, Lionel Scaloni, ka folur me emocione për fundin e aventurës së Lionel Messit me kombëtaren, duke vlerësuar trashëgiminë e jashtëzakonshme të kapitenit legjendar dhe duke shpjeguar se si do të vijojë skuadra pas largimit të tij.
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Scaloni rrëfeu se nuk e kishte menduar kurrë se do t’i jepej mundësia të drejtonte lojtarin që ai e cilëson si më të mirin në historinë e futbollit.
“Asnjëherë në jetën time nuk e kam imagjinuar se do ta trajnoja atë, futbollistin më të mirë në histori. Të stërvitje Messin ishte një ëndërr e bërë realitet. Jam mirënjohës për mundësinë që pata të jem me të dhe do të jetë e dhimbshme të mos e shoh më. Lotët vijnë sepse në mendjen time po kalojnë shumë gjëra”, deklaroi Scaloni.
Tekniku 48-vjeçar theksoi se Messi i ka lënë Argjentinës një trashëgimi të pakrahasueshme, ndërsa pranoi se vazhdimi pa të do të jetë tejet i vështirë.
“Ai na lë një trashëgimi të jashtëzakonshme. Kjo histori do të vazhdojë, por ai është i pazëvendësueshëm. Tani duhet të vazhdojmë pa të. Do të jetë e vështirë, sepse ajo që kemi përjetuar gjatë këtyre viteve nuk është diçka normale”, tha ai.
Sipas Scalonit, në ekip ka futbollistë të rinj me cilësi, por asnjëri prej tyre nuk mund të prodhojë atë që Messi sillte në fushë.
“Jemi të aftë ta përballojmë këtë situatë dhe kemi disa lojtarë të rinj shumë të mirë. Kam luajtur me futbollistë të mëdhenj dhe kam parë shumë prej tyre, por atë që ai sjell në lojë nuk e kam parë te askush tjetër. Ai është i pakrahasueshëm, një alien. Më i miri i të gjitha kohërave është larguar”, shtoi Scaloni.
Përzgjedhësi argjentinas tregoi se largimi i Messit kishte ndikuar te i gjithë grupi. Bashkëlojtarët e kapitenit dëshironin që ai ta përfundonte rrugëtimin me kombëtaren në mënyrën më të bukur të mundshme.
“Bashkëlojtarët e mi ishin nervozë sot. Ata donin që Leo të largohej në mënyrën më të mirë të mundshme. Të gjithë, edhe lojtarët më të mëdhenj, e shohin atë në të njëjtën mënyrë dhe donin që gjithçka të shkonte mirë. Të gjithë kanë folur me të që nga e diela, kështu që nuk ishte e lehtë për askënd”, tregoi ai.
Scaloni bëri të ditur se lojtarët e rinj po sjellin ide të reja në lojën e Argjentinës, përfshirë mundësinë e aktivizimit më të madh në krahë, një element që më parë mungonte.
“Kanë ardhur lojtarë të rinj, të cilët sjellin një këndvështrim të ri dhe na mundësojnë të luajmë më shumë në krahë, diçka që nuk e kishim më parë. Po përpiqemi t’i integrojmë dhe të shohim se si kombinohen me njëri-tjetrin. Të gjithë duhet të japin kontributin e tyre”, u shpreh Scaloni.
Ai shtoi se mënyra e vetme për të përballuar boshllëkun e lënë nga Messi është që skuadra të funksionojë sa më mirë si një e tërë.
“E vetmja mënyrë për ta kompensuar mungesën e Messit do të jetë të luajmë mirë si ekip. Për momentin nuk kemi atë lojtar që mund të bëjë ndryshimin, që mund ta ndryshojë rrjedhën e një ndeshjeje në një çast, që mund ta përmbysë gjithçka në një ditë të keqe me një moment magjie”, tha ai.
“Ka disa lojtarë shumë të mirë, por asnjë si ai. Nuk do të ketë kurrë një tjetër lojtar si Messi. Duhet të jemi mirënjohës për gjithçka që na dha”.
Scaloni deklaroi gjithashtu se, nëse gjërat do të ecin sipas planit, ai do të vijojë detyrën si trajner, ndërsa e cilësoi të jashtëzakonshme trashëgiminë që Messi lë pas në moshën 39-vjeçare.
“Nëse gjithçka shkon mirë, do të vazhdoj si trajner, por është e pabesueshme të shohësh një tjetër lojtar si ai, i cili në moshën 39-vjeçare lë pas një trashëgimi kaq të jashtëzakonshme. Ai e meritonte këtë, një natë të tillë”, përfundoi Scaloni.