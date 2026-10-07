I akuzuar për vrasjen me thikë të ish-të dashurës, 23 vite më të re, Soncin kërkon falje: Kujtimi i Pamelës do të mbetet në zemrat tona

I akuzuar për vrasjen me thikë të ish-të dashurës, 23 vite më të re, Soncin kërkon falje: Kujtimi i Pamelës do të mbetet në zemrat tona

Gianluca Soncin, 52 vjeç, i akuzuar për vrasjen e Pamela Geninit në Milano, u kërkoi falje familjarëve të saj gjatë seancës gjyqësore. Nëna e viktimës i quajti deklaratat e tij “fjalë prej plastike” dhe tha se kërkimi i faljes erdhi shumë vonë.

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Soncin akuzohet se vrau 29-vjeçaren më 14 tetor të vitit të kaluar në Milano. Para se të dëgjoheshin dëshmitarët, ai kërkoi të bënte një deklaratë spontane.

“Në këtë çast dhimbjeje të madhe dhe trishtimi të thellë, i kërkoj falje familjes së Pamelës. Që nga ajo ditë, jeta jonë ka ndryshuar thellësisht”, u shpreh ai.

52-vjeçari tha se është i vetëdijshëm për rëndësinë e veprimeve të tij dhe se falja nuk është diçka që mund të kërkohet apo të imponohet.

“E di se nuk mund të pretendoj falje. E kuptoj peshën e asaj që kam bërë dhe kujtimi i Pamelës do të mbetet i pashlyeshëm në zemrat tona. Më duhet vetëm të përballem deri në fund, me përgjegjësi, me pasojat e dhimbjes që kam shkaktuar”, deklaroi ai.

Avokati Nicodemo Gentile, përfaqësues ligjor i nënës së Pamela Geninit, reagoi menjëherë, duke thënë se deklaratat e të akuzuarit duhen “refuzuar” dhe se janë bërë me vonesë.

Sipas Gentiles, ato janë “fjalë prej plastike, pa kuptim, që nuk ndryshojnë asgjë”.

“Është shumë vonë. Ai duhej t’i kërkonte falje Pamelës kur ajo e lutej të mos e vriste, ndërsa ai e tërhiqte zvarrë nga flokët drejt ballkonit. Duhej të ndalej në atë moment”, tha avokati gjatë pushimit të seancës.

Ngjarja ndodhi në banesën e Pamela Geninit, në rrugën Iglesias të Milanos. Sipas akuzës, Soncin e goditi me thikë teksa policia po përpiqej të hynte në apartament.

Procesi ndaj 52-vjeçarit vijon në Itali. Gjykata pritet të dëgjojë dëshmitarët dhe të shqyrtojë provat e mbledhura lidhur me ngjarjen.


Shtuar 7.10.2026 10:15

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