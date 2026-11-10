Saël Kumbedi, nga kategoria e dytë gjermane në Kombëtaren e Francës përkrah Mbappés

Mbrojtësi 21-vjeçar Saël Kumbedi është përfshirë për herë të parë nga Zinedine Zidane në listën e Kombëtares së Francës. Futbollisti i Wolfsburgut, që luan në kategorinë e dytë të futbollit gjerman, do të jetë pjesë e skuadrës për ndeshjet e Ligës së Kombeve ndaj Italisë dhe Turqisë.
Ftesa erdhi pasi Pierre Kalulu i Juventusit u largua nga grumbullimi për shkak të një dëmtimi. Kumbedi po bëhej gati t’i bashkohej Francës U-21 kur mori vesh se, në vend të ekipit të të rinjve, do të shkonte te Kombëtarja A, ku do të ndajë dhomën e zhveshjes me lojtarë si Kylian Mbappé dhe Michael Olise.
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Ai ka treguar se ndodhej në shtëpi, duke pritur një taksi për të shkuar te ekipi i të rinjve, kur i ra telefoni. Lajmi se do të ishte pjesë e ekipit të parë, sipas tij, e bëri shumë të lumtur.
Për Kumbedin, Zidane nuk është një figurë e panjohur. Mbrojtësi e kishte takuar më parë, pasi kishte luajtur me djalin e tij, Elyazin. Ai kujton se Zidane shkonte t’u jepte këshilla, ndërsa tani e konsideron të veçantë mundësinë për t’u stërvitur nën drejtimin e tij. Kumbedi ka thënë se nuk e priste ftesën kaq shpejt, megjithëse ishte përgatitur gjithmonë për këtë çast. Ai e cilëson realizim të një ëndrre, por jo synimin përfundimtar, dhe thekson se duhet të vazhdojë të punojë e të qëndrojë me këmbë në tokë.
Rasti i tij ka tërhequr vëmendje në Francë: që prej shkurtit të vitit 2007, Kombëtarja franceze nuk kishte ftuar një futbollist që aktivizohej në kategorinë e dytë të një kampionati. Atëherë, Raymond Domenech përfshiu në listë David Trezeguet dhe Jean-Alain Boumsong, të cilët luanin me Juventusin në Serie B. Klubi italian kishte zbritur në kategorinë e dytë si ndëshkim pas skandalit “Calciopoli”.
Ndryshe nga ata dy futbollistë në atë kohë, Kumbedi është një lojtar i ri që kërkon të hedhë një hap të madh në karrierë. Mediat franceze raportojnë se mungesa e alternativave në krahun e djathtë të mbrojtjes ka ndikuar në zgjedhjen e Zidanes, i cili ka treguar se dëshiron t’u japë mundësi edhe të rinjve.
Kumbedi ka lindur më 26 mars 2005 në Stains të Francës. Ai u formua në akademitë e Paris Saint-Germainit dhe Le Havres, përpara kalimit te Lyoni në vitin 2022. Në verën e vitit 2025 iu bashkua Wolfsburgut si i huazuar; më pas, klubi gjerman e bëri transferimin të përhershëm. Kontrata e tij është e vlefshme deri në qershor të vitit 2029.
Mbrojtësi ka spikatur edhe me përfaqësueset e moshave të Francës. Në Kampionatin Evropian U-17 të vitit 2022 ishte ndër protagonistët kryesorë dhe shënoi të dy golat e fitores 2-1 ndaj Holandës në finale, rezultat që i dha Francës trofeun kontinental.
Tani Kumbedi mund të debutojë me ekipin e parë. Franca, që kryeson grupin e saj në Ligën e Kombeve me dhjetë pikë pas katër ndeshjeve, do të luajë kundër Italisë në Milano më 12 nëntor dhe do të presë Turqinë në Bordeaux më 15 nëntor.