Sa paguhet truproja e Lionel Messit për ta siguruar argjentinasin

Pas transferimit të Lionel Messit te Inter Miami në Shtetet e Bashkuara në verën e vitit 2023, një audiencë krejt e re tani i ka sytë te njeriu që konsiderohet gjerësisht si futbollisti më i madh në histori.

Tifozët amerikanë, të cilët nuk ishin të njohur me talentet e tij madhështore, tani po e shohin atë nga dora e parë. Diçka tjetër që nuk ka kaluar pa u vënë re në lidhje me lojtarin më të madh të të gjitha kohërave që nga transferimi i tij në Miami është truproja e tij, Yassine Chueko.

Klipe të ndryshme janë bërë virale në mediat sociale të Chuekos duke ndjekur ish-superyllin e Barcelonës dhe Paris Saint-Germain përreth, me një video të veçantë që e nxjerr në pah atë duke ecur afër vijës së fushës, duke gjurmuar lëvizjet e Messit.

Truproja u përfshi në Inter Miami nga David Beckham sapo Messi iu bashkua klubit, me misionin e tij të vetëm që të mbronte ish-lojtarin e PSG-së në ditët e ndeshjeve. Chueko është gjithmonë në një distancë të afërt me argjentinasin dhe padyshim që e merr punën e tij jashtëzakonisht seriozisht.

Ka kuptim, gjithashtu, dhe është për t’u habitur që shumë klube nuk kanë ndjekur një protokoll të ngjashëm vitet e fundit.

Sipas La Nacion, truproja e re e Messit ka qenë një pjesëtar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Ai madje shërbeu si një SEAL i Marinës në Afganistan dhe Irak. Nuk ka dyshim se Chueko mund ta përballojë veten pasi truproja ka një sfond në Artet Marciale të Përziera, duke marrë pjesë në luftime të shumta.

Sipas The Sun, paga e Chueko ishte 250,000 dollarë në vit. Megjithatë, nga raportimet e reja, thuhet se ajo mund të jetë më afër pesë milionë eurove. Me punën që ai po bën, kishte gjithmonë një mundësi të madhe që ai të merrte një rrogë shumë të madhe, kështu që nuk do të ishte befasi të shihje shifrën aktuale më afër kësaj të fundit. /Telegrafi/