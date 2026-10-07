Ronaldo rrezikon deri në gjashtë muaj pezullim, Federata Portugeze nis procedurë disiplinore

Ronaldo rrezikon deri në gjashtë muaj pezullim, Federata Portugeze nis procedurë disiplinore

Cristiano Ronaldo mund të dënohet me pezullim deri në gjashtë muaj, pasi u largua pa leje nga grumbullimi i Kombëtares së Portugalisë.

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Ndaj sulmuesit 41-vjeçar ka nisur një procedurë disiplinore. Ai u largua para kohe nga ekipi pas një përplasjeje me trajnerin Jorge Jesus.

Siç raporton “A Bola”, procedura është mbështetur në nenin 160 të Rregullores Disiplinore të Federatës Portugeze të Futbollit. Sipas këtij neni, lojtari i grumbulluar me përfaqësuesen mund të pezullohet nga një deri në gjashtë muaj nëse largohet pa arsye të vlefshme nga stërvitja, ndeshja apo një aktivitet tjetër i Kombëtares.

Rregullorja parashikon gjithashtu gjobë prej 510 deri në 1 mijë e 20 eurosh për futbollistët profesionistë. Largimi pa autorizim sjell edhe pezullim të menjëhershëm parandalues, deri në shqyrtimin e rastit nga organet disiplinore.

Ronaldo ka pranuar se nuk duhej të ishte larguar dhe ka marrë përgjegjësinë për veprimin, duke mos përjashtuar mundësinë e një ndëshkimi.

Megjithatë, sipas “A Bola”, pranimi i shkeljes mund të ndikojë në uljen e masës disiplinore. Rregullorja lejon lehtësimin e sanksionit kur shkelja pranohet plotësisht dhe pa rezerva. Në rastin më të favorshëm për Ronaldon, pezullimi mund të ulet në 15 ditë, ndërsa gjoba në 255 euro.


Shtuar 7.10.2026 21:57

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