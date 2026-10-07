Ronaldo kundër Messit në betejën e Google: lamtumira e argjentinasit fiton ndaj deklaratës së portugezit

Nuk është e shpeshtë që dy yjet më të mëdhenj të futbollit botëror të dalin në qendër të vëmendjes pothuajse në të njëjtën kohë. Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi e bënë pikërisht këtë: portugezi publikoi një deklaratë të fortë që zbuloi tensionet me trajnerin e kombëtares Jorge Jesus, ndërsa argjentinasi arriti një moment historik duke njoftuar tërheqjen nga karriera ndërkombëtare me Argjentinën.
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Kapiteni portugez i dha fund heshtjes dhe foli hapur për ngjarjet brenda grumbullimit të Portugalisë, duke detajuar publikisht mosmarrëveshjen me Jorge Jesus. Rrjetet sociale u përfshinë menjëherë nga reagime. Diskutimet rreth të ardhmes së Ronaldos dhe lidhjes së tij me ekipin kombëtar u përhapën me shpejtësi në çdo cep.
Në të njëjtën kohë, Messi po kalonte një përvojë krejt tjetër: ai kishte zhvilluar ndeshjen e fundit me fanellën e Argjentinës, në një paraqitje që u kthye në temë bisede në mbarë botën.
Pas asaj deklarate shpërthyese, emri i Ronaldos u përmend gjerësisht. Ndërkohë, emri i Messit lidhej me një lamtumirë historike nga ekipi kombëtar, të cilin ai e kishte drejtuar drejt sukseseve në vitet e fundit.
Kështu lindi një tjetër garë, e zhvilluar jashtë fushës dhe e matur me shifra konkrete: sa tifozë në mbarë botën kërkuan në internet emrat e secilës legjendë.
Messi e mposht Ronaldon në betejën e kërkimit
Përtej bujës mediatike, shifrat e kërkimeve tregojnë një histori më vete: Lionel Messi dominon garën online. Kur termat “Lionel Messi” dhe “Cristiano Ronaldo” krahasohen në Google Trends për 24 orët e fundit, Messi kryeson interesin global me një avantazh të qartë ndaj rivalit portugez.
Nuk ka asnjë befasi që Argjentina anon nga Messi dhe Portugalia nga Ronaldo. Megjithatë, jashtë këtyre dy vendeve, mbizotërimi i Messit u shtri në një sërë shtetesh të ndryshme.
Brazili, Spanja, Franca, Anglia dhe Gjermania u radhitën më qartë pas Messit kur dy emrat u krahasuan drejtpërdrejt. Për më tepër, argjentinasi kryesoi një listë të gjatë tregjesh të mëdha futbolli jashtë Evropës dhe Amerikës së Jugut, duke e kthyer atë që normalisht është një rivalitet i ngushtë në një valë interesi global gjatë orëve të lamtumirës së tij ndërkombëtare.
Edhe pse Ronaldo mbizotëroi momentin në Portugali me deklaratën që hapi diskutime të gjera, Messi ruajti epërsinë online në shkallë globale. Ndeshja e tij e fundit me Argjentinën tërhoqi më shumë vëmendje sesa kriza e portugezit.
Ka mundësi që Ronaldo e zgjodhi qëllimisht momentin, duke publikuar deklaratën disa orë përpara tërheqjes së Messit nga kombëtarja, me synim që ta linte në hije rivalin historik dhe ta tërhiqte vëmendjen globale te saga me Jorge Jesus.
Nëse ky ishte plani, ai dështoi. Krahasimi i drejtpërdrejtë i shifrave të kërkimit për dy emrat në shumë vende tregoi qartë se lamtumira e Messit me Argjentinën ishte ngjarja që mori më shumë vëmendje globale.