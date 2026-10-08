Ronaldo ironizon Simon Jordanin: Thuaji të heqë dorë nga botoksi, ngjan me një mollë

Ronaldo ironizon Simon Jordanin: Thuaji të heqë dorë nga botoksi, ngjan me një mollë

Cristiano Ronaldo është përfshirë në një polemikë të re pas një mesazhi privat që i ka dërguar gazetarit dhe prezantuesit të njohur britanik, Piers Morgan.

Futbollisti 41-vjeçar është rikthyer në qendër të vëmendjes pas largimit nga grumbullimi i Përfaqësueses së Portugalisë dhe përplasjes me përzgjedhësin Jorge Jesus. Në këtë histori është përfshirë edhe analisti dhe moderatori anglez Simon Jordan.

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Piers Morgan, një nga mbështetësit më të mëdhenj publikë të Ronaldos, ishte pjesë e emisionit talkSPORT, ku u përball në një debat të tensionuar me Jordanin teksa mbronte sulmuesin portugez.

Pas përfundimit të programit, Morgan bëri publik një mesazh që kishte marrë nga Ronaldo. Ai tregoi se i kishte dërguar futbollistit një video nga debati me Simon Jordan.

“Dua t’ju tregoj një mesazh argëtues. I dërgova Cristianos një video të paraqitjes sime me Simon Jordan dhe ai më shkroi: ‘Thuaji atij bjondit të ndalojë botoksin, duket si mollë’”, tha Morgan.

Komenti u bë publik në një periudhë kur futbolli portugez po përballet me polemika të shumta. Ronaldo u largua nga grumbullimi i kombëtares pasi nuk luajti në fitoren kundër Norvegjisë në Oslo.

Pas kësaj, kapiteni portugez u kërkoi falje tifozëve dhe sqaroi se largimi i tij kishte ardhur nga dëshira për të mos ndikuar në mënyrë negative te atmosfera e skuadrës.

Debati mes Morganit dhe Jordanit nuk përfundoi me emisionin, pasi të dy vijuan përplasjen edhe mëngjesin e ditës pasuese në radio. Jordan e sulmoi Morganin për qëndrimin e tij, duke e cilësuar të njëanshëm dhe duke e akuzuar se i nënshtrohej Ronaldos.

Analisti anglez iu përgjigj gjithashtu edhe thumbimit të Ronaldos lidhur me botoksin dhe pamjen e tij.

“Nuk ke fare kredibilitet, Piers. Askush nuk do të dëgjojë më lajkatimet e tua të njëanshme për Ronaldon vetëm sepse beson se e ke mik. Për botoksin? Sinqerisht, do të doja ta përdorja. Mendoj se është mjaft lajkatues”, deklaroi Jordan.


Shtuar 8.10.2026 18:27

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