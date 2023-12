Ronaldo arrin shifrën e 50 golave të shënuar në 2023

Cristiano Ronaldo ka shënuar gol në fitoren me rezultat 5-2 të Al-Nassr në udhëtim ndaj Al-Shabab, ndeshje kjo e cila u zhvillua në kuadër të Kupës së Mbretit në Arabinë Saudite.

Me këtë gol Ronaldo kompletoi shifrën e 50 golave të shënuar brenda vitit 2023, duke dëshmuar edhe një herë tjetër se mosha nuk është tregues i asaj se çfarë mund të bëjë në fushë portugezi.

38-vjeçari ka shënuar 16 gola në 15 ndeshje këtë sezon në Ligën Saudite, teksa ka bërë edhe tetë asistime.

Përveç në kampionat, Ronaldo këtë formë fantastike të golave e ka vazhduar edhe në Ligën e Kampionëve të Azisë, ku ka shënuar tre gola dhe ka bërë një asistim.

Ronaldo më herët gjatë këtij muaji kishte fituar trofeun e parë me fanellën e klubit arab, ku arritën të mposhtën në finale rivalin Al-Hilal me rezultat 2-1, me të dy golat e shënuar pikërisht nga ai. /Telegrafi

❗MOST GOALS IN 2023: 🇵🇹 Cristiano Ronaldo: 50 🐐

🇳🇴 Erling Haaland: 50

🇫🇷 Kylian Mbappe: 49

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane: 49 Cristiano Ronaldo is 38 🤯 pic.twitter.com/xk3oRoadBy — fan (@NoodleHairCR7) December 11, 2023