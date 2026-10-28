Romero zbulon idhujt e fëmijërisë: Messi, Pique dhe Puyol

Qendërmbrojtësi i Atletico Madridit, Cristian Romero, tregoi se në fëmijëri përkrahte Barcelonën dhe admironte Lionel Messin, Gerard Piquen dhe Carlos Puyol.
Barcelona pati mundësinë ta transferonte 28-vjeçarin verën e kaluar, kur ai ishte pjesë e Tottenham Hotspur.
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Romero po kërkonte gjithashtu kalimin në Camp Nou, por Hansi Flick nuk e miratoi asnjëherë marrëveshjen. Në fund, klubi katalunas vendosi të mos sillte një mbrojtës të ri.
Fillimisht, Interi dukej se ishte në krye të garës për argjentinasin, por Romero përfundoi te Atletico. Ai e ka nisur shkëlqyeshëm aventurën në Spanjë, duke u dalluar për forcën që sjell në repartin mbrojtës.
Fundjavën e ardhshme, ai do të përballet me Barcelonën në një ndeshje të rëndësishme të La Ligës. Në prag të takimit, Romero ka folur për klubin që pëlqente më shumë dhe për legjendat që kishte si modele.
“U rrita duke parë Barcën për shkak të Messit. Kur isha më i ri, doja të isha si Pique dhe Puyol”, u shpreh mbrojtësi argjentinas.
Romero është bërë kapiteni i ri i Argjentinës pas daljes në pension të Messit.