Barcelona rikthehet në garë për Bergvallin, synon ta transferojë gjatë verës

Barcelona po shqyrton sërish mundësinë e transferimit të Lucas Bergvallit, mesfushorit të Tottenhamit që po e ka të vështirë të fitojë minuta të rregullta këtë sezon në Londrën Veriore.
Edhe pse 20-vjeçari firmosi muajin e kaluar një kontratë të re pesëvjeçare me Tottenhamin, disa prej klubeve më të mëdha të Evropës po e ndjekin nga afër situatën e tij.
Të lidhura
None found
TEAMtalk raporton se klubi katalunas e ka rikthyer në vlerësim transferimin e suedezit, pasi minutat e tij në fushë janë zvogëluar nën drejtimin e trajnerit Roberto De Zerbi.
Pas afrimeve të Sandro Tonalit dhe Mateus Fernandes gjatë verës, Bergvall ka luajtur vetëm 144 minuta në Ligën Premier, duke nisur dy ndeshje si titullar dhe duke u aktivizuar në dy të tjera si zëvendësues. Ai ka marrë pjesë edhe në dy takime të Kupës Carabao.
Koha e kufizuar e lojës ka tërhequr interesimin e disa skuadrave evropiane, ndonëse marrëveshja e re e mesfushorit me Tottenhamin zgjat deri në vitin 2031.
Barcelona e kishte ndjekur lojtarin edhe më 2024, kur ai ishte pjesë e skuadrës suedeze Djurgarden. Megjithatë, në atë kohë Tottenham fitoi garën për nënshkrimin e tij.
Sipas raportimit, drejtuesit e Barcelonës vlerësojnë atletizmin, aftësitë teknike dhe mundësinë që Bergvall të luajë në disa role të mesfushës.
Në ‘Camp Nou’, suedezi shihet si një përforcim me perspektivë afatgjatë, i cili mund të zhvillohet dhe të bëhet pjesë e rëndësishme e grupit të mesfushorëve të rinj, ku bëjnë pjesë Pedri, Gavi dhe Marc Bernal. Gjithsesi, konkurrenca për një vend në mesfushën e Barcelonës do të ishte e fortë.
Interesim për të ardhmen e Bergvallit në Londër kanë shfaqur edhe klube të tjera. Sipas të njëjtit burim, Napoli dhe Juventusi po e monitorojnë gjithashtu situatën e tij.