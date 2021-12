Roma, dy përforcime për Mourinhon

Ideja e fundit e Romës plotëson kërkesat e Mourinhos: cilësi dhe përvojë.

Ditët e fundit në Trigoria iu ofrua kartoni i Hector Herrera, mesfushorit meksikan i lindur në vitin 1990, të cilit i skadon kontrata me Atletico Madrid.

Ky nuk është një investim, por një mundësi: me Simeone ai luajti vetëm dy ndeshje si titullar këtë sezon dhe nuk ka gjasa që të konfirmohet në qershor. Mund ta marrësh me një grusht miliona duke kënaqur Atletico-n që do të shmangte humbjen e tij në një transfertë të lirë, marrë nga Corriere dello Sport.

Mbetet për t’u parë nëse është e mundur të arrihet një marrëveshje për pagën.

Herrera ka qenë tashmë pranë Romës në një epokë tjetër, kur luante për Porton. Dhe ka kalibrin ndërkombëtar që mund të përmirësojë skuadrën edhe në aspektin mental. Ndër të tjera, ai ka një pasaportë portugeze, kështu që nuk krijon mbingarkesa në slotet për shtetasit jashtë BE-së. Ai është një lojtar qendror, por ka luajtur edhe jashtë në kombëtaren e Meksikës.

Ai duhet mbajtur në sy, të paktën po aq sa Florian Grillitsch, i cili nga ana e tij ka arritur në fund të kontratës së tij me gjermanët në Hoffenheim. Ata janë dy mesfushorë të ndryshëm, edhe në moshë (Grillitsch është pesë vjet më i ri). Por të dy plotësojnë karakteristikat e dëshiruara, sidomos në një afat kalimtar dimëror që nuk e lejon Romën të ketë ëndrra të mëdha.

Me një realizëm të arsyeshëm, Mourinho mori sigurinë për të marrë disa përforcime nga pronari. Përveç mesfushorit, do të ketë edhe një anësor që mund të alternojë me Karsdorp. Nëse do të vinin para nga shitjet, shartimet mund të ishin edhe tre. /albeu.com/