Rodrygo pritet të rikthehet te Real Madridi dhe të bëhet një alternativë e rëndësishme për Mourinhon

Real Madridi nuk e konsideron largimin e Rodrygos gjatë afatit kalimtar të janarit. Klubi spanjoll synon që sulmuesi brazilian të rikthehet dhe të shërbejë si një përforcim i rëndësishëm për Jose Mourinhon në gjysmën e dytë të sezonit.
Rodrygo, i cili është 25 vjeç, vijon procesin e rehabilitimit pas këputjes së ligamentit të kryqëzuar anterior dhe dëmtimit të meniskut të jashtëm në gjurin e djathtë.
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Operacioni i tij u krye më 10 mars 2026 dhe që prej asaj kohe ai ka qëndruar jashtë fushës, duke ndjekur një program të posaçëm rikuperimi.
Fabrizio Romano raporton se në ambientet e Real Madridit mbizotëron besimi se braziliani mund të jetë i gatshëm për Mourinhon gjatë periudhës mes dhjetorit dhe janarit.
Pavarësisht optimizmit, klubi nuk dëshiron ta përshpejtojë kthimin e tij në fushë. Dëmtimi konsiderohet serioz dhe objektivi kryesor mbetet rikuperimi i plotë fizik i lojtarit.
Gjendja e Rodrygos po ndikon edhe në strategjinë e Real Madridit për merkaton. Edhe pse Arsenali ka shfaqur interes për të, sulmuesi nuk pritet të largohet në janar, pasi drejtuesit madrilenë duan ta mbajnë në skuadër.
Çdo diskutim për një transferim të mundshëm të tij është shtyrë të paktën deri në verën e vitit 2027.
Për Mourinhon, rikthimi i Rodrygos do të përbënte një shtesë të rëndësishme në repartin e sulmit dhe mund ta zvogëlojë nevojën e klubit për të investuar në një tjetër futbollist ofensiv gjatë merkatos së dimrit.
Kontrata e Rodrygos me Real Madridin skadon më 30 qershor 2028, ndërsa vlera e tij në treg llogaritet rreth 45 milionë euro.
Nëse rehabilitimi vijon sipas planit, braziliani mund të jetë sërish në dispozicion në fund të vitit 2026 ose në fillim të vitit 2027. Në këtë mënyrë, ai do të shndërrohej në një opsion të ri për Mourinhon në fazën vendimtare të sezonit.