Pse Manchester City hoqi dorë nga De Jongu si pasues i Rodrit

Gjatë verës së kaluar, Frenkie de Jong ishte një prej emrave që Manchester City shqyrtoi për të zëvendësuar Rodrin. Megjithatë, kampionët e Anglisë në fund vendosën të mos vazhdonin me transferimin e mesfushorit holandez.
Interesimi nisi pasi Rodri u largua nga klubi anglez dhe iu bashkua Barcelonës në gusht. Mesfushori spanjoll firmosi me katalunasit deri në qershor të vitit 2030, çka e shtyu Cityn të riorganizonte mesfushën.
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Siç raporton “Barça Reservat”, Manchester City u lidh me Barcelonën për të mësuar më shumë mbi situatën e De Jongut. Klubi katalunas nuk e cilësonte holandezin të pashitshëm, ndaj një ofertë mjaft e lartë mund të merrej në konsideratë.
Gjatë procesit, City kërkoi dokumentacion mjekësor lidhur me gjurin e djathtë të lojtarit. De Jong kishte pësuar një dëmtim të ligamentit në vitin 2016 dhe, pasi shqyrtoi raportet, klubi anglez vendosi të mos paraqiste ofertë.
Sidoqoftë, 3Cat vëren se nuk mund të thuhet me siguri se gjendja mjekësore ishte arsyeja e vetme pas tërheqjes së Manchester Cityt. Dihet se raportet u kërkuan dhe se më pas klubi e ndërpreu interesimin për mesfushorin.
De Jongu po kthehet gradualisht në fushë. Më 6 tetor, pas 136 ditësh larg aktivitetit, ai u përfshi pjesërisht në stërvitjen me grupin. Nëse rikuperimi ecën me sukses, paraqitja e tij e radhës mund të vijë në fund të tetorit.
Ndërkohë, Barcelona ka në radhët e saj edhe Rodrin, një alternativë serioze në mesfushë. Spanjolli kaloi nga Manchester City te katalunasit për 60 milionë euro, plus bonuse, dhe ka kontratë deri në vitin 2030. Kjo shton konkurrencën për De Jongun, së bashku me Pedrin dhe Marc Bernalin.
Kontrata e De Jongut me Barcelonën është e vlefshme deri në qershor të vitit 2029. Marrëveshja e rinovuar u bë zyrtare në tetor të vitit 2025, pas disa sezoneve kur e ardhmja e tij te klubi ishte vënë në dyshim.
Pas largimit të Rodrit, Manchester City zgjodhi një strategji tjetër për të rindërtuar repartin e mesfushës. Klubi shpenzoi gjithsej 375 milionë euro për tre lojtarë: 135 milionë euro për Elliot Anderson, 95 milionë euro për Ayyoub Bouaddi dhe 145 milionë euro për Enzo Fernandez.
Tashmë, De Jongu synon të rikthehet në formën më të mirë dhe të përcaktojë rolin e tij në skuadrën e drejtuar nga Hansi Flick. Marrëveshja që zgjat deri në vitin 2029 i jep Barcelonës kontroll mbi të ardhmen e tij, ndërsa Manchester City e ka përfunduar rindërtimin e mesfushës pas largimit të Rodrit./