Rodri ndikoi në ndarjen e votave, ja pse Yamal nuk fitoi Topin e Artë

Rodri ndikoi në ndarjen e votave, ja pse Yamal nuk fitoi Topin e Artë

Harry Kane është fituesi i Topit të Artë 2026. Mes kandidatëve kryesorë ishte edhe Lamine Yamal, por spanjolli u rendit pas Kylian Mbappes. Vincent Garcia, kryeredaktor i France Football, revistës që ndan çmimin, shpjegoi se votat për lojtarët e Spanjës u shpërndanë mes disa prej tyre.

Kane realizoi një sezon të shkëlqyer me 73 gola në 65 takime. Me Bayernin ai fitoi Bundesligën dhe Kupën e Gjermanisë, arriti në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve, ndërsa me Anglinë siguroi medaljen e bronztë në Kupën e Botës.

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Yamal ishte ndër pretendentët kryesorë dhe u rendit përpara Mbappes. Francezi, ndërkohë, fitoi Këpucën e Artë të Kupës së Botës dhe u bë golashënuesi më i mirë i La Ligës. Paraqitjet e Yamalit në sezonin aktual, të cilat nuk hynin në periudhën e vlerësimit, i forcuan më tej pretendimet e tij.

Sipas Garcias, paraqitja e Spanjës si skuadër e konsoliduar e bëri të vështirë për jurinë të dallonte një futbollist të vetëm mbi të tjerët.

“Votat për lojtarët spanjollë u ndanë deri diku. Spanja ishte jashtëzakonisht e fortë si grup dhe, për këtë arsye, ishte e vështirë të identifikohej një individ që spikaste veçanërisht”, u shpreh fillimisht Garcia.

Ai theksoi gjithashtu se Yamal ishte kampion bote, por shënoi vetëm një gol dhe e nisi turneun i dëmtuar. Këto rrethana, sipas tij, e vështirësuan zgjedhjen e jurisë mes futbollistëve spanjollë.

“Duhet pasur parasysh edhe se Lamine Yamal është kampion bote, por shënoi vetëm një gol dhe e filloi kampionatin i lënduar. Për anëtarët e jurisë ishte e vështirë të përcaktonin se cili prej lojtarëve spanjollë ishte më i spikatur dhe t’i jepnin përparësi ndaj të tjerëve”, tha ai.

Një pjesë e votave që mund të merrte Yamal shkoi për bashkëkombësin Rodri, fitues i Topit të Artë 2024. Ai përfundoi në vendin e katërt në votimin e këtij viti.

“Kur shqyrtojmë votat, shohim se ato për lojtarët e kombëtares spanjolle, fituese të Kupës së Botës, u ndanë mes Rodrit dhe Lamine Yamalit. Rodri mori disa nga votat që përndryshe mund të shkonin për Lamin”, përfundoi kryeredaktori i France Football.


Shtuar 27.10.2026 08:30

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