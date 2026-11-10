Rexhbeçaj kthehet te Kosova pas katër ndeshjesh mungesë

Elvis Rexhbeçaj është sërish në listën e Kosovës për ndeshjet e nëntorit në Ligën e Kombeve. Mesfushori i Wolfsburgut kishte munguar në katër takimet e mëparshme të Dardanëve.
Përzgjedhësi Franco Foda nuk e pati në dispozicion gjatë shtatorit dhe tetorit, kur Kosova u përball me Irlandën (1-0), Austrinë (3-1), Izraelin (0-0) dhe sërish Austrinë (1-1).
Të lidhura
None found
Shkak i mungesës ishte një lëndim i pësuar në shtator. Në konferencën për media të 17 shtatorit, trajneri i Wolfsburgut, Tobias Strobl, tha se Rexhbeçaj ishte dëmtuar dhe nuk mund të luante ndeshjen e radhës kundër Darmstadtit. Ai shtoi se dëmtimi nuk dukej afatgjatë.
Më 18 shtator, klubi gjerman bëri të ditur zyrtarisht se shqetësimet në këmbë do ta pengonin mesfushorin t’i bashkohej Kombëtares së Kosovës.
Pas rikuperimit, Rexhbeçaj është kthyer në dispozicion të Kosovës dhe ka nisur të marrë gradualisht minuta edhe te Wolfsburgu. Këtë sezon ai numëron tetë paraqitje dhe 421 minuta lojë.
Në pesë ndeshjet e fundit të skuadrës në kampionat dhe në Kupën e Gjermanisë, ai luajti ndaj Nurnbergut (28 minuta), Heidenheimit (26 minuta), Bochumit (24 minuta), Freiburgut (81 minuta në Kupë) dhe Hertha Berlinit (14 minuta). Në ndeshjen kundër Osnabruckut, më 31 tetor, mbeti në bankën rezervë dhe nuk u aktivizua.
Rexhbeçaj, 29 vjeç, mund të jetë një alternativë për t’i dhënë më shumë qëndrueshmëri mesfushës. Ai mund të ndihmojë si në mbrojtje, ashtu edhe në organizimin e aksioneve.
Mesfushori u rikthye te Wolfsburgu në verën e vitit 2026, pasi kaloi katër sezone te Augsburgu. Përvoja në futbollin gjerman dhe njohja e nivelit të lartë të futbollit evropian e bëjnë të rëndësishëm për Kosovën.
Me fanellën e Kosovës, Rexhbeçaj ka treguar se mund të luajë në disa role në mesfushë. Krahas dueleve fizike dhe mbulimit të hapësirave, ai ka ndihmuar edhe në sulm, duke shënuar gola të rëndësishëm kundër Islandës dhe Suedisë.
Kosovës i kanë mbetur dy ndeshje në fazën e grupeve të Ligës së Kombeve, ndërsa gara në Grupin B3 vazhdon të jetë e hapur. Pas katër xhirove, Dardanët kanë pesë pikë: fituan ndaj Irlandës, humbën nga Austria dhe barazuan me Izraelin e Austrinë.
Më 14 nëntor, Kosova pret Izraelin në Prishtinë; më 17 nëntor luan në udhëtim kundër Irlandës. Të dyja përballjet kanë rëndësi vendimtare për synimet e skuadrës së Franco Fodës në këtë edicion.
Rikthimi i Rexhbeçajt i jep përzgjedhësit më shumë mundësi në një repart ku konkurrenca dhe ekuilibri kanë peshë të veçantë. Mbetet të shihet nëse mesfushori i Wolfsburgut do të përfshihet menjëherë në formacion dhe çfarë detyre do të ketë në dy ndeshjet e nëntorit.