Renditja e një gazetari kolumbian për Topin e Artë ngjall polemika

Votimi i gazetarit kolumbian Pache Andrade për Topin e Artë të këtij viti ka nxitur debat, pasi ai publikoi listën e dhjetë futbollistëve që vlerësonte më shumë.
Andrade renditi Harry Kane në vendin e parë; sulmuesi u shpall edhe fitues i këtij edicioni. Pas tij vendosi Rodrin, ndërsa Kylian Mbappe u rendit i treti.
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Lionel Messi zuri pozitën e katërt, përpara Lamine Yamalit, i cili ishte i pesti. Erling Haaland u rendit i gjashti, kurse kampioni në fuqi Ousmane Dembele u vendos i shtati.
Vëmendjen më të madhe e morën emrat në tri pozitat e fundit: Luis Diaz në vendin e tetë, Willian Pacho në të nëntin dhe sulmuesi meksikan Julian Quinones në të dhjetin. Kjo përzgjedhje shkaktoi kritika.
Andrade ishte ndër gazetarët e ftuar të përzgjidhnin dhjetë lojtarët që, sipas tyre, e meritonin më shumë çmimin këtë vit. Çdo pozicion vlente një numër të caktuar pikësh, të cilat ndikuan në renditjen përfundimtare. Më pas, gazetari e fshiu postimin dhe nuk ka dhënë publikisht shpjegim për këtë veprim.
Kane e fitoi Topin e Artë mbrëmë, duke lënë pas Kylian Mbappe dhe Lamine Yamal.