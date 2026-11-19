Skuadra e Dinamos i rikthehet kampionatit pas ndërprerjes dyjavore, teksa nesër do të përballet me Elbasanin në stadiumin “Elbasan Arena”, në kuadër të javës së 12-të të Abissnet Superiore.
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Zëvendëstrajneri Renaldo Kalari ka folur para këtij takimi rreth përgatitjeve, gjendjes së ekipit dhe kundërshtarit. Ai e vlerësoi punën e kryer gjatë pauzës dhe u shpreh i bindur se lojtarët do të japin maksimumin për të siguruar tri pikët.
Lidhur me gjendjen e grupit, Kalari bëri të ditur se skuadra është pothuajse e plotë, por ka dy ose tre lojtarë që mungojnë për shkak dëmtimesh dhe pezullimesh nga kartonët. Ai shtoi se ekipi ka punuar mirë gjatë kësaj periudhe, megjithëse disa futbollistë ishin me kombëtaret. Po ashtu, stafi ka analizuar me kujdes ndeshjen e fundit kundër Skënderbeut për të përmirësuar fazën sulmuese dhe për të rritur shpejtësinë e veprimeve në manovër.
Duke folur për kundërshtarin, ai tha se Elbasani është një ekip që ata e kanë studiuar dhe që ka ndryshuar nga ai me të cilin u ndeshën në fazën e parë. Sfida është përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe nesër Dinamo do të synojë të paraqitet sa më mirë.
Kalari foli edhe për Glen Dajën, të cilin e cilësoi shok dhe mik përtej ndeshjes. Ai theksoi se largimi i Dajës ishte një vlerë më pak për stafin e Dinamos, ndërsa për Elbasanin ai përbën një vlerë të madhe profesionale dhe njerëzore. Megjithatë, zëvendëstrajneri u shpreh se nesër Dinamo do të bëjë gjithçka për të fituar.
Në fund, ai siguroi se skuadra është gati. Pavarësisht mungesave nga dëmtimet dhe pezullimet, Dinamo ka një organikë të plotë për ta përballuar këtë ndeshje. Kalari deklaroi se është i bindur që lojtarët do të japin maksimumin dhe më të mirën e tyre, siç kanë vepruar në çdo takim, për të arritur objektivat e klubit.