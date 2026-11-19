Delegacioni i Forumit Ndërkombëtar të Strategjisë (ISF) 2026, i udhëhequr nga Yll Bajraktari dhe me pjesëmarrës nga rreth 40 vende, u prit në takim nga presidentja e Kosovës, Justina Shiroka Pula.
Gjatë takimit, ajo e cilësoi rininë si pasurinë më të madhe të vendit dhe nënvizoi rëndësinë e saj për zhvillimin e Kosovës.
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Duke kujtuar se Kosova renditet ndër vendet me popullsinë më të re në Evropë, presidentja theksoi aftësitë e të rinjve në fushën e teknologjisë dhe informacionit, zotërimin e gjuhëve të huaja, sidomos anglishtes, dhe aftësinë e tyre për të konkurruar në tregjet ndërkombëtare.
Ajo ritheksoi se Kosova synon të jetë pjesëmarrëse aktive në transformimin teknologjik, jo vetëm si përdoruese, por edhe si kontribuuese në zhvillimin e kësaj fushe.
Për këtë qëllim, ajo vuri në dukje se dija, inovacioni dhe partneriteti ndërkombëtar janë thelbësore për forcimin e ekonomisë dhe ndërtimin e një të ardhmeje më të sigurt.
Sipas një shënimi, njoftimi i Presidencës i publikuar më 19 nëntor për takimin me Yll Bajraktarin e përshkruan atë si drejtor ekzekutiv të Projektit për Studime të Konkurrueshmërisë Strategjike (SCSP), ndërsa nuk përmend delegacionin e ISF-së apo pjesëmarrësit nga 40 vende.