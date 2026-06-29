Reali vendos rinovimin e Vinicius Junior mbi gjithçka, Olise mbetet jashtë fokusit

Sipas gazetarit Miguel Serrano, Florentino Perez e ka kthyer në objektivin kryesor të kësaj vere zgjatjen e kontratës së Vinicius Junior.

Të lidhura

None found

Kreu i Real Madridit synon të garantojë vazhdimësinë e sulmuesit brazilian në “Santiago Bernabeu”, çka ka bërë që mundësia për të lëvizur për Michael Olise të mos jetë më në qendër të planeve.

Siç raporton Serrano, bisedimet për rinovimin kishin hyrë në një moment bllokimi, ndaj Perez vendosi të përfshihej vetë dhe të merrte në dorë të plotë negociatat me përfaqësuesit e futbollistit.

Lidhja e ngushtë personale mes Viniciusit dhe presidentit të klubit mbetet një element i rëndësishëm në këtë proces, pasi lojtari brazilian ndien një mirënjohje të veçantë ndaj Perezit për përkrahjen e vazhdueshme gjatë viteve.

“Rinovimi i Viniciusit është strategjik për Florentino Perezin. Ai qëndron në krye të listës së prioriteteve të tij”, është shprehur Serrano, duke theksuar se sa e rëndësishme është për presidentin e Real Madridit që lojtari të mbetet për një periudhë të gjatë në klub.

Në anën tjetër, Olise pritet të vijojë te Bayerni edhe për një sezon tjetër, pasi klubi gjerman nuk ka ndërmend ta shesë në asnjë rrethanë dhe ka bërë të ditur se edhe një ofertë prej 220 milionë eurosh do të refuzohej.


Shtuar 29.06.2026 08:58

Tags: , , , ,
Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes

Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri

VIDEO/ Laçi vjen me objektiva të mëdha në Superiore, portierët e kampionëve përgatiten për sezonin e ri
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio