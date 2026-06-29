Reali vendos rinovimin e Vinicius Junior mbi gjithçka, Olise mbetet jashtë fokusit

Sipas gazetarit Miguel Serrano, Florentino Perez e ka kthyer në objektivin kryesor të kësaj vere zgjatjen e kontratës së Vinicius Junior.
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Kreu i Real Madridit synon të garantojë vazhdimësinë e sulmuesit brazilian në “Santiago Bernabeu”, çka ka bërë që mundësia për të lëvizur për Michael Olise të mos jetë më në qendër të planeve.
Siç raporton Serrano, bisedimet për rinovimin kishin hyrë në një moment bllokimi, ndaj Perez vendosi të përfshihej vetë dhe të merrte në dorë të plotë negociatat me përfaqësuesit e futbollistit.
Lidhja e ngushtë personale mes Viniciusit dhe presidentit të klubit mbetet një element i rëndësishëm në këtë proces, pasi lojtari brazilian ndien një mirënjohje të veçantë ndaj Perezit për përkrahjen e vazhdueshme gjatë viteve.
“Rinovimi i Viniciusit është strategjik për Florentino Perezin. Ai qëndron në krye të listës së prioriteteve të tij”, është shprehur Serrano, duke theksuar se sa e rëndësishme është për presidentin e Real Madridit që lojtari të mbetet për një periudhë të gjatë në klub.
Në anën tjetër, Olise pritet të vijojë te Bayerni edhe për një sezon tjetër, pasi klubi gjerman nuk ka ndërmend ta shesë në asnjë rrethanë dhe ka bërë të ditur se edhe një ofertë prej 220 milionë eurosh do të refuzohej.