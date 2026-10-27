Real Madridi vlerëson shitjen e Vinicius Juniorit dhe përcakton çmimin fillestar

E ardhmja e Vinicius Juniorit në Real Madrid është bërë temë diskutimi, pasi drejtuesit e klubit po shqyrtojnë mundësinë e largimit të sulmuesit brazilian në një nga afatet e ardhshme kalimtare.
Sipas mediave spanjolle, disa zyrtarë të klubit i kanë këshilluar presidentit Florentino Perez që të shqyrtojë ofertat për lojtarin 26-vjeçar. Rreth 150 milionë euro përmenden si shuma fillestare për hapjen e bisedimeve.
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Forma jo e mirë e Viniciusit dhe paraqitjet e spikatura të Yan Diomandes kanë ndikuar në zhvillimet e fundit. Talenti ka përfituar nga mungesa e brazilianit dhe ka siguruar më shumë minuta në formacionin e Jose Mourinhos.
Në La Liga këtë sezon, Vinicius ka shënuar një gol dhe ka dhënë tri asistime në tetë ndeshje, shifra që nuk përputhen me pritshmëritë për të. Për më tepër, kartoni i kuq në ndeshjen kundër Villarrealit i solli një pezullim prej katër ndeshjesh.
Gjatë mungesës së brazilianit, 19-vjeçari Diomande ka lënë përshtypje të mira. Në veçanti, kundër Sevillas ai realizoi një gol, asistoi dhe fitoi një penallti.
Futbollisti nga Bregu i Fildishtë ka qenë i suksesshëm edhe në driblime: ai ka kompletuar 31 nga 45 tentime, ndërsa Vinicius kishte realizuar 16 nga 36 përpjekje para El Clasicos.
Paraqitjet e Diomandes kanë shtuar diskutimet për të ardhmen e Viniciusit. Disa drejtues mendojnë se shitja e brazilianit mund t’i sjellë klubit të ardhura të konsiderueshme, sidomos nëse talenti vazhdon të përparojë me të njëjtin ritëm.
Megjithatë, Real Madridi nuk është i detyruar të shesë lojtarin. Vinicius ka rinovuar së fundmi kontratën, e cila është e vlefshme deri më 30 qershor 2032.
Marrëveshja e gjatë i jep klubit avantazh në negociata dhe mundësinë të mos pranojë oferta që nuk i plotësojnë kërkesat financiare.
Shifra prej 150 milionë eurosh, për momentin, shihet vetëm si bazë e mundshme për negociata. Nuk raportohet se ndonjë klub i interesuar ka paraqitur ofertë zyrtare.
Vinicius pritet të rikthehet në La Liga më 21 nëntor, kur Real Madridi do të përballet me Celta Vigon. Paraqitjet pas kthimit mund të ndikojnë në vendimin për të ardhmen e tij në Santiago Bernabeu.
Nëse braziliani nuk e rifiton formën dhe Diomande vijon me paraqitje të shkëlqyera, klubi madrilen mund t’i shqyrtojë seriozisht ofertat për shitjen e tij gjatë vitit 2027.