Kallëzime penale për dyshime se falimentimi u shkaktua qëllimisht për të shmangur borxhe milionëshe

Policia Financiare ka paraqitur kallëzime penale ndaj dy personave dhe dy kompanive, të dyshuar për shkaktimin e qëllimshëm të falimentimit për t’iu shmangur detyrimeve ndaj kreditorëve.
Hetimet sugjerojnë se pronari i një kompanie në Vallandovë, gjatë viteve 2020–2023, dyshohet se ka ndërmarrë hapa për ta paraqitur subjektin si të paaftë financiarisht. Qëllimi i dyshuar ishte shmangia e borxheve me vlerë mbi 290 milionë denarë, pjesa më e madhe e të cilave i detyrohej një kompanie të huaj.
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Sipas Policisë Financiare, pronari kishte lidhur marrëveshje qiraje me një kompani tjetër që drejtohej po prej tij. Kontrata nuk u zbatua, por pas ndërprerjes së saj u regjistruan penalitete në vlerën 233.7 milionë denarë dhe u vendos barrë mbi pasurinë e kompanisë. Pas kundërshtimit të kreditorëve, gjykata ndaloi ekzekutimin.
Kur nuk arriti ta tjetërsonte pasurinë, ai dyshohet se, së bashku me një person tjetër, transferoi 4 milionë denarë si hua dhe më pas kërkoi nisjen e procedurës së falimentimit.
Dosja i është përcjellë Prokurorisë në Veles për veprime të mëtejshme. Faji i personave të kallëzuar duhet të provohet në procesin gjyqësor.