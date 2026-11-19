Drejtuesit e Real Madridit janë duke e analizuar me shumë vëmendje mundësinë që Nico Paz të kthehet në “Santiago Bernabeu” gjatë sezonit 2027/28. Mesfushori argjentinas ka vijuar të japë paraqitje mbresëlënëse me skuadrën e Comos në Serie A.
Burime nga mediat spanjolle bëjnë me dije se klubi madrilen po planifikon të ushtrojë të drejtën e riblerjes që kap vlerën e 80 milionë eurove. Kjo klauzolë mbetet e vlefshme deri në fundin e muajit korrik të vitit 2027.
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Megjithatë, ende nuk ka një vendim përfundimtar nga ana e Real Madridit. Brenda ambienteve të klubit po flitet gjithnjë e më shumë për rikthimin e mundshëm të lojtarit 22-vjeçar, i cili ka përfituar shumë nga puna me trajnerin Cesc Fabregas te Como.
Pozicioni i Nico Paz ndryshoi ndjeshëm gjatë verës së vitit 2026. Atëbotë, Real Madridi kishte mundësi ta sillte sërish lojtarin për një shumë modeste prej nëntë milionë eurosh, por vetë argjentinasi zgjodhi të qëndronte në Itali. Ai donte të ruante rolin e tij kryesor në fushë dhe të luante rregullisht në Ligën e Kampionëve.
Si pasojë e këtij vendimi, Como bleu të gjitha të drejtat e kartonit të futbollistit. Klubi italian pagoi 60 milionë euro për 50 për qindëshin që i mbetej Real Madridit, ndërsa në vitin 2024 kishte shlyer edhe gjashtë milionë euro të tjera për gjysmën e parë të të drejtave.
Edhe pse u krye shitja, madrilenët siguruan një klauzolë të re riblerjeje prej 80 milionë eurosh për verën e vitit 2027. Kjo u jep atyre mundësinë që ta rikthejnë mesfushorin pa u detyruar të hapin negociata të reja me Comon për një çmim tjetër.
Faktori kohë është thelbësor në këtë operacion. Nëse Real Madridi nuk e aktivizon klauzolën përpara se ajo të skadojë në korrik të vitit 2027, atëherë e drejta për ta rikthyer argjentinasin me shumën e paracaktuar do të humbasë përgjithmonë.
Në një skenar të tillë, çdo përpjekje e ardhshme për ta transferuar Nico Paz do të varej tërësisht nga bisedimet e reja me drejtuesit e klubit italian.