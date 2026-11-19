Pep Guardiola, ish-strategu i Manchester Cityt, ka shprehur vlerësimin maksimal për Jurgen Klopp, duke e cilësuar trajnerin gjerman si një prej personaliteteve më të spikatura të futbollit. Sipas tij, vendimi për ta emëruar Klopp në krye të përfaqësueses gjermane është një lëvizje strategjike që mund t’i rikthejë ekipit statusin e një prej kombëtareve më të forta në rang global.
Në një intervistë për revistën Bundesliga, Guardiola theksoi se respekti që ka për Klopp është i pamasë, duke e portretizuar atë si një figurë që e pasuron ndjeshëm skenën futbollistike.
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“Është ndër njerëzit më të veçantë që ka futbolli dhe fjalët nuk mjaftojnë për të shprehur admirimin tim. Ai i përket asaj kategorie njerëzish dhe trajnerësh që e bëjnë këtë sport më të bukur”, u shpreh fillimisht Guardiola për Sky Sports.
Tekniku spanjoll nuk u mjaftua vetëm me vlerësimin e karakterit të Klopp. Ai analizoi edhe filozofinë e lojës së skuadrave të tij. “Jurgen realizon një punë të jashtëzakonshme. Futbollistët e tij garojnë për çdo top falë kundërpresionit dhe qasja e tyre e drejtpërdrejtë ndaj lojës është mbresëlënëse. Sa herë që ndjek ekipet e tij, shpesh e kap veten duke thënë: çfarë futbolli i mrekullueshëm!”.
Sipas Guardiolës, Federata Gjermane e Futbollit bëri lëvizjen e duhur duke i besuar stolin Klopp pas eliminimit dëshpërues nga Botërori dhe ndarjes me Julian Nagelsmann, duke e konsideruar këtë si zgjedhjen më optimale për momentin.
Ish-trajneri i Barcelonës, Bayern Munichut dhe Manchester Cityt vuri në dukje se Klopp disponon një karizëm të jashtëzakonshëm dhe një aftësi të rrallë për të krijuar lidhje me lojtarët. Ky kombinim mund ta çojë përfaqësuesen gjermane në një nivel më të lartë, si në aspektin e rezultateve ashtu edhe në raportin me tifozerinë.
“Besoj se me Klopp në krye, Gjermania do të arrijë të rikthehet aty ku e ka vendin, që publiku do ta shikojë kombëtaren me sy tjetër, që entuziazmi do të rishfaqet dhe që tifozët do të ndihen sërish krenarë për skuadrën e tyre”.
Guardiola nuk u zotua të parashikonte nëse Gjermania do të triumfojë në Kampionatin e ardhshëm Evropian apo në Kupën e Botës. Megjithatë, ai është i bindur se Klopp ka fuqinë të sjellë transformime, duke argumentuar se prania e një trajneri me atë lloj personaliteti në dhomat e zhveshjes do t’i motivonte futbollistët të nxirrnin versionin më të mirë të tyre.
“Kombëtarja ka lojtarë cilësorë, dhe kur ata të hyjnë në dhomën e zhveshjes dhe të shohin Jurgen Klopp, do të mendojnë: çfarë trajneri i jashtëzakonshëm, do ta ndjek. Jurgen do t’i frymëzojë me stilin e tij futbollistik dhe më pas situata do të përmirësohet”, përmbylli trajneri spanjoll.