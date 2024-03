Real Madridi tashmë e ka përcaktuar se kush do të jetë transferimi i parë për këtë verë

Është vetëm muaji mars, por Real Madridi duket se ka vendosur tashmë për transferimin e parë të verës. Sipas Diario AS, Los Blancos kanë zgjedhur të rikontraktojnë Miguel Gutierrez.

I dalë nga akademia Castilla, lojtari aktualisht ndodhet në Girona, pasi u largua nga kryeqyteti për te katalanasit në vitin 2022 për një tarifë modeste prej katër milionë eurosh.

Në vetëm dy vite, ai është vendosur si një mbrojtës i majtë fillestar, duke i bindur bardhezinjtë që ta rikthejnë në “Santiago Bernabeu”.

Bordi i Madridit po planifikon të largojë Ferland Mendyn, i cili po hyn në vitin e fundit të kontratës së tij në qershor.

Por, çfarë ndodh me Alphonso Davies, mund të pyesni veten? Epo, mbrojtësi i majtë kanadez me të vërtetë është lidhur shumë me një lëvizje në Spanjë kohët e fundit.

Megjithatë, një konkurrencë e ashpër dhe një çmim i lartë prej rreth 70 milionë euro i bëjnë gjërat shumë më të komplikuara.

Nëse Los Blancos humbasin Davies, ata kanë Gutierrez si një alternativë solide. Veç kësaj, 22-vjeçari do të na kushtonte pothuajse dhjetë herë më pak. /Telegrafi/