Real Madridi është në prag të sigurimit të shërbimeve të JJ Gabrielit, një prej lojtarëve të rinj më premtues të akademisë së Manchester Unitedit. Sipas raportimeve, palët kanë rënë dakord për kushtet e marrëveshjes.
Sulmuesi anglez pritet të firmosë kontratë trevjeçare me klubin spanjoll, ndërsa Manchester Unitedi do të marrë rreth 360 mijë euro si kompensim për formimin e tij.
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Gazetari Marcos Benito bëri të ditur në emisionin spanjoll El Chiringuito se marrëveshja është arritur dhe se kanë mbetur vetëm hapat e fundit administrativë për ta zyrtarizuar.
Kalimi i 16-vjeçarit në Madrid është parashikuar për janarin e vitit 2027. Deri atëherë, ai do të ndjekë një program përgatitor në ekipet e moshave, me synimin që më pas t’i bashkohet Castilla-s, skuadrës së dytë të Real Madridit.
Klubi madrilen ka punuar prej kohësh për ta bindur talentin anglez. Gabriel vendosi të largohej nga Manchester Unitedi, pasi nuk ishte i kënaqur me planin sportiv që klubi kishte hartuar për zhvillimin e tij.
Shuma prej afërsisht 360 mijë eurosh nuk është tarifë e zakonshme transferimi, por kompensim për të drejtat e formimit, pasi futbollisti ishte ende pjesë e strukturave të të rinjve të klubit anglez. Gabriel mbushi 16 vjeç më 6 tetor.
Futbollisti ndodhet tashmë në Madrid, ku ka marrë pjesë në disa seanca stërvitore, ndërsa procedurat administrative janë drejt përfundimit. Përfaqësimin e tij në karrierë ia ka besuar agjentit Ali Barat, i cili punon edhe me emra të tjerë të njohur të futbollit evropian.
Largimi i Gabrielit është një goditje për akademinë e Manchester Unitedit. Sulmuesi kishte lënë mbresa me paraqitjet e tij dhe potencialin e treguar në futbollin e të rinjve.
Në sezonin 2025/26, ai shënoi 23 gola dhe dha tri asistime në 23 ndeshje të kampionatit anglez U18, sipas statistikave të publikuara për paraqitjet e tij.
Real Madridi nuk ishte klubi i vetëm që e ndiqte. Barcelona, Bayern Munich dhe Paris Saint-Germaini kishin shfaqur gjithashtu interes për talentin, përpara se bisedimet me madrilenët të merrnin hov.
Mundësia për ta siguruar lojtarin përmes kompensimit të të drejtave të formimit e bëri operacionin më të leverdishëm për Real Madridin, pasi nuk kërkohej një marrëveshje e kushtueshme transferimi.
Plani i klubit është që Gabrielit t’i jepet kohë të përshtatet me futbollin spanjoll dhe mënyrën e punës në akademi, përpara se të kalojë te Castilla.
Sipas raportimeve, rregullat federative nuk do ta lejojnë atë të luajë për ekipin e dytë të Real Madridit përpara janarit të vitit 2027.
Gjatë kësaj kohe, klubi synon ta përgatisë për një nivel më të lartë gare dhe ta ndihmojë të përshtatet me kërkesat fizike e taktike të futbollit spanjoll.
Nëse planet realizohen, JJ Gabrieli do ta nisë zyrtarisht aventurën me Real Madridin në janar. Castilla pritet të jetë skuadra e tij e parë, ndërsa synimi afatgjatë është të fitojë një vend në ekipin e parë.