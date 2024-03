Real Madridi nuk mund të vesh asnjë nga fanellat e këtij sezoni për ndeshjen ndaj Valencias

Real Madridi do të synojë që të krijojë një diferencë prej nëntë pikëve në krye të La Ligas kur ata do të përballen me Valencian mbrëmjen e së shtunës (21:00).

Një fitore do të ishte një motivim shtesë për madrilenët para ndeshjes në Ligën e Kampionëve të martën ndaj Leipzigut, aty ku të besuarit e Ancelottit do të tentojnë të kualifikohen në çerekfinale të garës më prestigjioze për klube.

Për kuriozitet, “Los Blancos” nuk do të kenë të drejtë që të përdorin asnjë nga fanellat e këtij sezoni në ndeshjen ndaj Valencias.

Siç raportoi gazetarja Arancha Rodriguez, La Liga ka pretenduar se fanellat si vendas, mysafir dhe fanellat e treta, që të gjitha ndeshen me ngjyrat bardh e zi të Valencias, që do të thotë se ata do të duhej të përdorin fanellat ngjyrë vjollcë të sezonit të kaluar.

Kjo ndeshje do të jetë një moment i veçantë për Jude Bellingham, pasi ai nuk e ka veshur këtë fanellë, për aryse se u transferua tek Real Madridi verën e kaluar nga Borussia Dortmundi.

Ai do ta nis këtë ndeshje nga minuta e parë, pasi është rikuperuar nga lëndimi që pësoi ndaj Gironës në muajin shkurt. /Telegrafi/