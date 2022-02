Real Madridi ndryshon strategji për nënshkrimin me Haaland

Udhërrëfyesi i Madridit, siç raportohet nga AS, e ka Haaland si objektiv, por jo si prioritet . Në zyrat e klubit Chamartín emri i vetëm që rezonon me forcë sovrane është ai i Kylian Mbappé.

Kjo është arsyeja pse Haaland është në një sfond të pashmangshëm. Real Madridi, para së gjithash, nuk po mendon të bëjë ndonjë lëvizje të re në telenovelën për Mbappen deri pas përballjes me PSG. Më saktësisht, ndeshja e parë do të luhet të martën, më 15 shkurt, në Parque de los Príncipes dhe ndeshja e kthimit, tashmë në Santiago Bernabéu, do të luhet tre javë më vonë, të mërkurën, më 9 mars. Deri në atë datë nuk do të ketë lëvizje nëse vetë yjet, me ndonjë deklaratë, nuk tundin kosheren .

Pasi të përfundojë kalimi kolosal i Ligës së Kampionëve, Madridi do të fillojë të lëvizë në mënyrë diskrete për të drejtuar nënshkrimin e Mbappé. Dhe me francezin tashmë, teorikisht të lidhur, do të fillonin operacionet për të marrë nën kontroll gjigantin norvegjez, nënshkrimi i të cilit Madridi konsideron se jo ky treg, por tjetri, do të ishte ideal.

Kjo ide do të jetë e vështirë për t’u realizuar, duke marrë parasysh që Haaland i përfundon kontratën këtë sezon dhe për këtë ai duhet të rinovojë me Dortmundin dhe të presë edhe 12 muaj të tjerë, duke hedhur poshtë propozimet që do të vijnë nga kënde të ndryshme të botës, si Manchesteri, Mynihu apo Barcelona. Por duke marrë parasysh që vullneti i lojtarit kalon nga Madridi , nuk është një lëvizje e pamundur.

Real Madridi supozon se mund të mos ketë zgjidhje tjetër veçse të provojë sërish këtë verë, por edhe në skenarin më të keq ata e dinë se Mbappé shkon fillimisht dhe më pas, pa nxitim, Haaland. /albeu.com