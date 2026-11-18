Real Madridi nuk do të marrë në konsideratë largimin e Vinicius Juniorit gjatë afatit të ardhshëm të transferimeve nëse oferta është më e ulët se 150 milionë euro. Kjo shumë shihet si e arsyeshme, veçanërisht pas rinovimit të fundit të kontratës së tij me klubin.
Informacioni është bërë i ditur nga gazetari Josep Pedrelol, drejtor dhe prezantues i El Chiringuito de Jugones. Ai ka zbuluar vështirësitë ekonomike që lidhen me sulmuesin brazilian, i cili e ka nisur sezonin dukshëm nën standardin e tij të zakonshëm, ndërsa Arsenali po shfaq interes të madh për ta transferuar në janar 2027.
Të lidhura
None found
Edhe pse kontrata e mban të lidhur me Real Madridin deri në verën e vitit 2032, paraqitjet e Vinicius Jr në muajt e parë të sezonit 2026/27 kanë shkaktuar diskutime të shumta në radhët e tifozëve dhe komunitetit madrilen.
Bilanci i tij deri tani përfshin vetëm një gol dhe tre asistime në 12 ndeshje zyrtare në të gjitha garat. Ndikim në paraqitjet e tij kanë pasur edhe përjashtimi me karton të kuq dhe pezullimi që pasoi në La Liga.
Në të njëjtën kohë, forma e shkëlqyer e Yan Diomande ka krijuar një konkurrencë të drejtpërdrejtë për një vend në formacion. Sulmuesi brazilian është lënë në hije nga lojtari nga Bregu i Fildishtë, ndaj një pjesë e madhe e tifozëve dhe analistëve sportivë po kërkon që Diomande të preferohet në vend të tij. Paraqitjet e tij kanë bërë që Diomande të shihet si e ardhmja e repartit ofensiv të Real Madridit.
Arsenali po e ndjek nga afër situatën e Viniciusit në Madrid dhe synon të paraqesë një ofertë zyrtare gjatë afatit dimëror. Megjithatë, sipas Pedrerol, realizimi financiar i një transferimi te Emirates varet nga shitja e dy mesfushorëve, Mikel Merino dhe Martin Zubimendi. Londinezët duhet të përfundojnë këto dy operacione për të krijuar fondet dhe hapësirën e nevojshme në limitin e pagave për një blerje prej 150 milionë eurosh.
Prandaj, drejtuesit e Arsenalit duhet të përshpejtojnë shitjen e Merinos dhe Zubimendit gjatë javëve të ardhshme të nëntorit dhe dhjetorit 2026, nëse duan t’i dërgojnë Real Madridit një ofertë zyrtare. Klubi spanjoll, ndërkohë, ka shfaqur interes për të nënshkruar me Zubimendin në janar.
Pas hapjes së merkatos dimërore më 1 janar 2027, forma e Vinicius Juniorit në raport me Yan Diomanden do të jetë vendimtare për përcaktimin nëse Real Madridi do t’i dëgjojë ofertat prej 150 milionë eurosh.