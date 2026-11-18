Lewis Hall, mbrojtësi 22-vjeçar i Newcastle Unitedit, është përfshirë në listën e Barcelonës për përforcimin e krahut të majtë të mbrojtjes.
Sipas raportimeve, interesimit të klubit katalunas i ka dhënë shtysë edhe Lamine Yamal, të cilit i kanë lënë përshtypje paraqitjet e Hallit në përballjet me Anglinë.
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Barcelona e konsideron anglezin një alternativë për këtë pozicion nëse Alejandro Balde largohet nga skuadra.
Transferimi pritet të jetë i vështirë për drejtuesit katalunas: Hall ka një kontratë afatgjatë me Newcastle dhe kërkohet edhe nga klube të tjera të Ligës Premier.
Pas largimit nga Chelsea, Hall kaloi te Newcastle United në vitin 2023. Që prej atëherë, ai ka regjistruar 107 paraqitje me ekipin anglez në garat vendore dhe evropiane.
Kontrata përbën pengesën kryesore për Barcelonën. Më 11 shtator 2026, Newcastle njoftoi se kishte zgjatur marrëveshjen me Hallin deri më 30 qershor 2031, çka i jep klubit një pozicion të favorshëm në negociata.
Newcastle kishte refuzuar gjithashtu interesimin e Manchester Unitedit gjatë afatit kalimtar të verës. Sipas raportimeve, klubi nga ‘Old Trafford’ kishte shqyrtuar një ofertë prej rreth 70 milionë eurosh.
Kjo shifër tregon përmasën e investimit që do t’i duhej Barcelonës për të marrë mbrojtësin anglez, i cili mund të zëvendësojë Balden nëse ai largohet.