Real Madrid ka gjetur pasuesin ideal të Modric, ai vjen nga kampionati portugez

Real Madridi tashmë ka nisur planifikimin e tyre të ekipit për sezonin e ardhshëm. Nga njëra anë, mungesa e një sulmuesi që do të garantojë të paktën 40 gola në sezon do të korrigjohet me ardhjen e Kylian Mbappe, ndonëse nuk ka ende asgjë zyrtare, mirëpo nënshkrimi i tij për madrilenët tashmë po konsiderohet si i mirëqenë.

Sipas asaj që po raportohet në media së fundmi, Mbappe, Davies, Yoro dhe Rafa Marin mund të jenë prurjet e reja për ‘Los Blancos’ sezonin e ardhshëm.

Sa i përket Davies marrëveshja mbi kushtet personale me lojtarin është arritur, por mbetet që Real Madridi të gjejë gjuhën e përbashkët me Bayern Munichun për çmimin e tij.

Për qendër të mbrojtjes klubi ka menduar për opsionin Leny Yoro, i cili po shkëlqen në Francë me Lille, ndonëse vetëm 18-vjeçar.

Ndërkohë, duke marrë parasysh se me shumë mundësi ky do të jetë sezoni i fundit i kroatit Luka Modric me fanellën e bardhë, drejtuesit e klubit madrilen tashmë kanë identifikuar sensacionin portugez Joao Neves si pasuesin ideal të tij.

Sipas gazetarit Ekrem Konur largimi i Modric po konsiderohet i sigurt në zyret e klubit dhe tashmë ata kanë nisur përgatitjet e para për transferimin e Neves, i cili po ashtu ka tërhequr interesimin e klubeve angleze si Manchester United dhe Manchester City.

Benfica njihet si klub i cili gjatë viteve të fundit ka shitur lojtarë me shuma të mëdha parash si Darwin Nunez dhe Enzo Fernandez, andaj Florentino Perez duhet ‘të thyejë bankën’ për të siguruar nënshkrimin me Neves./Telegrafi/