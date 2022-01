Real Madrid dhe Vinicius Jr bëjnë një pakt së bashku

Rinovimi i kontratës së Vinicius Junior është një nga shqetësimet më të mëdha të tifozëve të Real Madrid, duke qenë se marrëveshja e tij aktuale skadon në vitin 2024, por bisedimet tashmë janë duke u zhvilluar për të shpërblyer brazilianin.

Plani është që të largohet nga faza vendimtare e negociatave deri në përfundimin e sezonit, pasi klubi i propozoi lojtarit dhe përfaqësuesve të tij në dhjetor.

Të gjitha palët ranë dakord për atë orar, duke vendosur që Vinicius të fokusohet në futboll dhe të shmangë çdo shpërqendrim, veçanërisht me paraqitjet e forta nga ana e Carlo Ancelottit.

Numri 20 është premtues, me 12 gola duke e bërë atë golashënuesin e dytë më të mirë në skuadër, si dhe asistuesin më pjellor me nëntë, dhe të katërtin më shumë minuta të luajtur me 2,049.

“2022 do të jetë viti i Real Madridit”, tha Vinicius ndërsa ishte me pushime në Miami gjatë pushimeve dimërore.

Real Madridi është gjithashtu i fokusuar diku tjetër në çështje që kërkojnë vëmendje të menjëhershme, si Kylian Mbappe dhe Erling Haaland, ky i fundit po shkakton më shumë pesimizëm se kurrë, pasi një luftë ofertash duket e mundshme.

Një dyshim tjetër është bilanci i buxhetit dhe se si të dy mund të arrijnë duke mbajtur një shpenzim të shëndetshëm pagash, që do të thotë se një rritje pagash për Vinicius para 2022/23 nuk do të ishte ideale as për klubin.

Me të gjithë në të njëjtën faqe për të vonuar negociatat, nuk ka nxitim dhe detajet ende nuk janë konfirmuar.

Anësori është bërë kyç në projektin e klubit dhe Transfermarkt dyfishoi vlerën e tij të transferimit nga 50 milionë euro në 100 milionë euro në fund të vitit 2021, duke e vendosur atë si lojtarin e tretë më të vlefshëm në botë./ h.ll/albeu.com